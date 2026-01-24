Çermik’te 81 Mahalle ve 37 Mezranın Yolu Ulaşıma Açılıyor

Çermik’te etkili kar sonrası kapanan 81 mahalle ve 37 mezranın yolları, Çermik Belediyesi ekiplerince açılmaya başlandı.

Çermik Belediyesi ekipleri kırsal mahallelere odaklandı

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar hız kazandı. İlçede kapanan 81 mahalle ve 37 mezra yolunu açma çalışmasını Çermik Belediyesi yol ekipleri yürütüyor.

Önceki gün kaydedilen kar yüksekliği ilçe merkezinde 20 santimetre, yükseklerde ise 50 santimetre olarak ölçüldü. Çermik Belediyesi, ilçe merkezindeki kar temizliğini dün tamamladı ve bugün çalışmaları kırsal mahallelere yoğunlaştırdı.

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu konuyla ilgili şunları söyledi: "Karla mücadele ekiplerimiz sahada görevlerinin başında. İlçe merkezinde kar temizliğini tamamladık, kırsal mahallelerde de ekiplerimiz kapanan mahalle ve mezra yollarını açıyor. Vatandaşlarımızın rahatı için 7/24 ben ve ekiplerimiz sahadayız"

