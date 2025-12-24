DOLAR
Çermik’te Cami-Gençlik Buluşması: Sabah Namazında Dayanışma

Diyarbakır Çermik İlçe Müftülüğü, Çermik Fen lisesi öğretmen ve öğrencileriyle Hz. Hüseyin Camisi'nde sabah namazı buluşması düzenledi; tesbihat, Kur’an- Kerim tilaveti ve sohbet yapıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 11:23
Çermik’te Cami-Gençlik Buluşması: Sabah Namazında Dayanışma

Çermik’te Cami-Gençlik Buluşması

Diyarbakır’ın Çermik İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşması, ilçede yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Program Akışı

Etkinlik kapsamında Çermik Fen lisesi öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla Hz. Hüseyin Camisinde bir araya gelindi. Sabah namazını takiben yapılan tesbihat ve gerçekleştirilen Kur’an- Kerim tilaveti ile manevi bir ortam oluştu.

İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan programda gençlerle bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbetin ardından katılımcılara çorba ikramı yapılarak program sona erdi.

