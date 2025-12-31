DOLAR
42,96 -0,08%
EURO
50,55 -0,11%
ALTIN
6.002,29 -0,01%
BITCOIN
3.827.362,38 -1,34%

Çermik’te Kar Sevinci: Diyarbakır’da Uzun Yılların Ardından Kar

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yılların ardından yağan kar, çocukların kartopu ve kızak keyfiyle sevinç yarattı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:46
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:46
Çermik’te Kar Sevinci: Diyarbakır’da Uzun Yılların Ardından Kar

Çermik’te kar sevinci

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde uzun yılların ardından etkili olan kar coşkusu

Çermik ilçesinde uzun yılların ardından yağan kar, bölge halkına mutluluk getirdi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü ve kış manzaraları oluştu.

Çocuklar ve yetişkinler bir araya gelerek kartopu oynadı, kızaklarla kaydı ve karın keyfini doyasıya çıkardı. Özellikle çocukların neşesi, ilçedeki coşkuyu artırdı.

Uzun yıllardır böyle eğlenmediklerini dile getiren çocuklar, dondurucu soğuğa ve kara rağmen oyun oynamaya devam edeceklerini söyledi. Kartopu ve kızak eğlencesi, Çermik’te kış günlerine renk kattı.

Diyarbakır sınırlarındaki bu kar sevinci, ilçede yaşayanlara uzun süre unutamayacakları anlar yaşattı.

HAVA SICAKLIĞININ EKSİ 12 DERECEYE DÜŞTÜĞÜ DİYARBAKIR'DA ÇINAR İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK, SOKAĞA...

HAVA SICAKLIĞININ EKSİ 12 DERECEYE DÜŞTÜĞÜ DİYARBAKIR'DA ÇINAR İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK, SOKAĞA ÇIKAMAYAN KİMSESİZ, HASTA VE YAŞLI VATANDAŞLARIN EVLERİNE SICAK YEMEK DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRDİ.

HAVA SICAKLIĞININ EKSİ 12 DERECEYE DÜŞTÜĞÜ DİYARBAKIR'DA ÇINAR İLÇESİNDE KAYMAKAMLIK, SOKAĞA...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Elazığ'da Kar Sevinci: İlhami Çelik Üstsüz Sokağa Çıktı
2
Erzincan’da Kar ve Tipi Etkili: 341 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
3
Gümüşhane'de Kar Tatili Çocuklara Eğlenceye Dönüştü
4
Kızılay ve AFAD, Pülümür'de Kar Altında Gıda Kolisi Dağıttı
5
ASAT'tan Alanya'ya 330 milyon TL'lik içme suyu yatırımı
6
GEMA Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu kalp krizinde hayatını kaybetti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları