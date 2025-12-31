Çermik’te Kar Sevinci: Diyarbakır’da Uzun Yılların Ardından Kar

Çermik’te kar sevinci

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde uzun yılların ardından etkili olan kar coşkusu

Çermik ilçesinde uzun yılların ardından yağan kar, bölge halkına mutluluk getirdi. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla sokaklar beyaza büründü ve kış manzaraları oluştu.

Çocuklar ve yetişkinler bir araya gelerek kartopu oynadı, kızaklarla kaydı ve karın keyfini doyasıya çıkardı. Özellikle çocukların neşesi, ilçedeki coşkuyu artırdı.

Uzun yıllardır böyle eğlenmediklerini dile getiren çocuklar, dondurucu soğuğa ve kara rağmen oyun oynamaya devam edeceklerini söyledi. Kartopu ve kızak eğlencesi, Çermik’te kış günlerine renk kattı.

Diyarbakır sınırlarındaki bu kar sevinci, ilçede yaşayanlara uzun süre unutamayacakları anlar yaşattı.

