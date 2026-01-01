Çermik'te Kar Ulaşımı Kopardı: Ergani, Çüngüş ve Siverek'e Bağlantı Kesildi

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Ergani, Çüngüş ve Şanlıurfa’nın Siverek ilçeleriyle karayolu bağlantısı kesildi.

İlçede kar kalınlığı 30 santimetreyi aşarken, Çermik Belediyesi yol açma ekipleri 24 saat aralıksız çalışıyor. Yetkililer, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın kapandığını bildirdi.

Yoldaki vatandaşlara uyarı

Yetkililerin uyarılarına rağmen yola çıkan bazı vatandaşlar yollarda mahsur kaldı. Bu duruma dikkat çeken duyarlı vatandaş Bülent Aldağ, mağduriyet yaşanmaması için bu güzergahlara gitilmemesini istedi.

Yetkililer, kötü hava şartları nedeniyle vatandaşlardan tedbirli olmalarını ve gereksiz seyahatlerden kaçınmalarını istedi.

.