Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 Derecede Atlı Kızak Keyfi Başladı

Çıldır Gölü, eksi 30 dereceyle tamamen dondu; atlı kızak turları güvenlik kontrollerinin ardından yeniden başladı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 10:29
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 10:33
Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 Derecede Atlı Kızak Keyfi Başladı

Çıldır Gölü Dondu: Eksi 30 dereceyle Atlı Kızak Keyfi Başladı

Kars ve Ardahan'ın ortak turizm değeri bu yıl da ziyaretçilerini bekliyor

Çıldır Gölü, etkili soğuk hava dalgasının ardından tamamen dondu. Eksi 30 dereceyi bulan soğukların etkisiyle gölün büyük bölümü güvenli buz tabakasıyla kaplanırken, atlı kızaklar son kontrollerini yaparak turlara başladı.

Gölün büyük bölümüne çıkan atlı kızak ekipleri, yapılan güvenlik kontrolleri sonucu buz tabakasının güvenli seviyeye ulaştığını teyit etti. Bu gelişme, bölgenin kış turizmi açısından simge etkinliklerinden birinin yeniden canlanmasını sağladı.

Doğu Anadolu’nun en büyük göllerinden biri olan Çıldır Gölü, kışın beyaz bir tabloya bürünerek yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Balıkçılıktan kızak turlarına, fotoğraf tutkunlarından doğa severlere kadar geniş bir misafir profiline ev sahipliği yapan göl, Kars ve Ardahan ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyor.

Uzmanlar ve yetkililer, ani düşen sıcaklıkların buz tabakasını hızlıca kalınlaştırdığını ve bazı noktalarda buz doğurmaları (yarılmalar ve kabarmalar) oluştuğunu belirtiyor. Ziyaretçilere, yetkili uyarılarına uymaları, belirlenen güzergâhlar dışına çıkmamaları ve rehberli turları tercih etmeleri önemle hatırlatılıyor.

Gerek doğal güzelliği gerekse sunduğu kış aktiviteleriyle Çıldır Gölü, bu yıl da Kars ve Ardahan’ın ortak turizm alanı olarak misafirlerini ağırlamaya hazır. Soğuk havanın sunduğu bu eşsiz manzara ve deneyim, kışın tadını çıkarmak isteyenleri göl üzerinde unutulmaz bir yolculuğa davet ediyor.

