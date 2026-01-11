Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Heyecanı Başladı: Göl Tamamen Buzlandı

Çıldır Gölü'nün yüzeyi soğuklarla tamamen dondu. Sıcaklıkların -20'lere düşmesiyle atlı kızak seferleri başladı; Şubat'ta festival düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:11
Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü, soğuk havanın etkisiyle yüzeyinin buzlanmaya başlamasıyla kış görüntülerini yeniden ortaya koydu.

Bölgede hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği için bu yıl donma gecikti. Ancak son günlerde sıcaklıkların sıfırın altında 20'lere kadar düşmesi sonucu gölün yüzeyi tamamen dondu.

Gecikmeli donma, gölde ilginç buz manzaraları oluştururken, bölgedeki atlı kızak seferleri de bu yıl önceki yıllara göre geç de olsa başladı.

Atlı kızakçı Ufuk Ada konuyla ilgili, 'Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya Atalay’ın yerine davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz' dedi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

