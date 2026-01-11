Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı

Çıldır Gölü yüzeyi soğuklarla tamamen buzla kaplandı; atlı kızak seferleri başladı ve ziyaretçiler Şubat festivaline davet ediliyor.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 12:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 12:26
Çıldır Gölü'nde Atlı Kızak Seferleri Başladı

Çıldır Gölü'nde atlı kızak heyecanı başladı

Çıldır Gölü’nün yüzeyi, soğuk havanın etkisiyle buz tutmaya başladı. Bölgedeki en düşük hava sıcaklıklarının sıfırın altında 20’lere kadar düşmesiyle göl yüzeyi önceki yıllara göre geç de olsa tamamen dondu.

Buzlanma ve hava koşulları

Denizden 1959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölü’nde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredince yüzeydeki donma gecikti. Son günlerde yaşanan keskin soğumayla birlikte gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı ve buzlanma nedeniyle ilginç manzaralar oluştu.

Atlı kızak seferleri başladı

Bu yıl donma olayının geç başladığını söyleyen atlı kızakçı Ufuk Ada, "Atlı kızak heyecanı başladı. Tüm yerli ve yabancı turistleri atlı kızağa ve sarı balığın tadını tatmaya Atalay’ın yerine davet ediyoruz. Gördüğünüz gibi Çıldır Gölü buz tuttu. Şubat ayında da festivalimiz var. Dünyanın dört bir yanından herkesi bekliyoruz" dedi.

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK HEYECANI BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK HEYECANI BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

ÇILDIR GÖLÜ'NDE ATLI KIZAK HEYECANI BAŞLADI. (OLGUN YILDIZ/ARDAHAN-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

