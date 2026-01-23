Çilimli'ye İlk Akıllı Durak Sapak Mevkiinde Kuruldu

Çilimli Belediyesi, kendi imkanlarıyla tasarlayıp ürettiği ilk akıllı durağı Sapak Mevkiinde hizmete sundu; Başkan Yılmaz Yıldız sayının artacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 12:06
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:06
Çilimli'ye İlk Akıllı Durak Sapak Mevkiinde Kuruldu

Çilimli'ye İlk Akıllı Durak Sapak Mevkiinde Kuruldu

DÜZCE(İHA) –

Çilimli Belediyesi, ilçede toplu taşıma altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Belediye tarafından tasarımı ve imalatı tamamen kendi imkanlarıyla gerçekleştirilen ilk akıllı durak, Sapak Mevkiinde vatandaşların hizmetine sunuldu.

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız yaptığı açıklamada: "Belediyenin ihtiyaçlarını kendi öz kaynaklarımız ve imkanlarıyla karşılamaya devam ediyoruz. Modern yapısı ve kullanışlı özellikleriyle dikkat çeken Akıllı Durak, toplu taşıma kullanan vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir bekleme alanı sunacak. Akıllı duraklarımızın sayısını arttıracağız, ilçemize ve hemşehrilere hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYENİN İMKANLARIYLA YAPILAN İLK AKILLI DURAK SAPAK MEVKİİNDE...

DÜZCE’NİN ÇİLİMLİ İLÇESİNDE BELEDİYENİN İMKANLARIYLA YAPILAN İLK AKILLI DURAK SAPAK MEVKİİNDE KURULDU. ÇİLİMLİ BELEDİYE BAŞKANI YILMAZ YILDIZ, AKILLI DURAKLARIN SAYISININ ARTACAĞINI SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'nın İlk Renkli Gazetesi Sonsöz 26. Yaşını Kutladı
2
Kars Kalesi'nde Kızak Şenliği: Çocuklar Kale Yokuşunda Kaydı
3
Kuşadası'nda Sel: Davutlar'da Bahçeler Göle Döndü
4
Mardin Büyükşehir, Derik zeytini için dal kanseriyle etkin mücadele
5
Gaziantep'te Kar Engel Tanımadı: Nikah Memuru Eve Gelip Çifti Evlendirdi
6
Çameli Belediyesi'nden Kışa Güçlü Müdahale: Yeni Tuzlama Aracı Görevde
7
Şırnak'ta Kar Engeli: Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Uçuşlar İptal

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları