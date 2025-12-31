DOLAR
Çınar Kaymakamlığı, Eksi 12 Derecede Sokağa Çıkamayanlara Sıcak Yemek Dağıttı

Diyarbakır Çınar'da eksi 12 derece soğukta Kaymakamlık, evlerinden çıkamayan kimsesiz, hasta ve yaşlılara üç çeşit sıcak yemek ve ekmek dağıttı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 15:24
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 15:24
Kaymakamlık, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşarak yardım eli uzattı

Hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, kaymakamlık ekipleri soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle sokağa çıkamayan ihtiyaç sahibi, kimsesiz, hasta ve yaşlı vatandaşların evlerine sıcak yemek ulaştırdı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrası Çınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı harekete geçti. Vakıf Müdürü Muharrem Duman koordinasyonunda çalışan ekipler, dışarı çıkamayan vatandaşların evlerine üç çeşit sıcak yemek ile ihtiyaçları kadar ekmek dağıttı ve gelen dış talepleri de karşıladı.

Yemekler, sabah erken saatlerde Çınar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Aş Evinde pişirilip sefer taslarına konularak kapı kapı ulaştırıldı. Ekipler, olumsuz hava koşullarında vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına öncelik verdi.

Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, "Devletimizin sosyal sorumluluk ilkeleri doğrultusunda yardımlaşma, paylaşma ve birlik ruhuyla hareket ederek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

