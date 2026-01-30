Cizre'de İtfaiye, Demir Korkuluklara Sıkışan Kediyi Kurtardı

Cizre'de damdan düşen ve demir korkuluklara sıkışan kedi, Cizre itfaiyesinin hassas müdahalesiyle kurtarılıp veterinere götürüldü.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 11:12
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 11:18
Cudi Mahallesi'nde titiz kurtarma operasyonu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde damdan düşen bir kedi, pencerenin demir korkuluklarına ayağı sıkışarak asılı kaldı. Olay, Cudi Mahallesi Konut Sokak üzerinde gerçekleşti.

Çevredeki vatandaşlar, acı içinde miyavlayan hayvanı fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden Cizre itfaiyesi ekipleri, hayvanın bulunduğu yere hassas bir müdahale başlattı.

İtfaiye erlerinin korkuluklara zarar vermeden ve kediyi incitmeden sürdürdüğü çalışma sonucunda talihsiz hayvan sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kurtarma sonrası mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Ekipler, kurtarılan kediyi veterinere götürüp gerekli tedavisini yaptırdı.

