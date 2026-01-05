DOLAR
Cizre'de İtfaiye İki Eşeği Bataklıktan Kurtardı

Cizre'de Bozalan TOKİ mevkiinde yağış sonrası bataklığa saplanan iki eşek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 11:51
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 12:03
Bozalan TOKİ Konutları'nda zor anlar

Şırnak’ın Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde, yağışların ardından çamurlaşan arazide iki eşek bataklığa saplandı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştı. Ancak girişimler başarılı olmayınca itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından eşekleri bataklıktan çıkarmayı başardı.

Kurtarılan eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, hayvanlar sahibine teslim edildi.

ŞIRNAK'IN CİZRE İLÇESİNDE BATAKLIKTA MAHSUR KALAN İKİ EŞEK, İTFAİYE EKİPLERİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

