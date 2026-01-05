Cizre'de İtfaiye İki Eşeği Bataklıktan Kurtardı

Bozalan TOKİ Konutları'nda zor anlar

Şırnak’ın Cizre ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Bozalan TOKİ Konutları mevkiinde, yağışların ardından çamurlaşan arazide iki eşek bataklığa saplandı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla hayvanları kurtarmaya çalıştı. Ancak girişimler başarılı olmayınca itfaiyeye haber verildi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, uzun süren çalışmaların ardından eşekleri bataklıktan çıkarmayı başardı.

Kurtarılan eşeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerek, hayvanlar sahibine teslim edildi.

