Cizre'de Kar Esareti: Yollar Buz Pistine Döndü

ŞIRNAK (İHA) – Şırnak’ın Cizre ilçesinde uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı, hayatı durma noktasına getirdi. Hasretle beklenen kar sevinci, yerini dondurucu soğuk ve ulaşım çilesine bıraktı.

Ulaşım Felci ve Zor Anlar

Dün gün boyunca ilçe merkezinde ve çevre yollarında etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yollar adeta buz pistine dönüştü. Hazırlıksız yakalanan çok sayıda sürücü, kayganlaşan yollarda araçlarının kontrolünü kaybederek yolda kaldı. İlçe giriş çıkışlarında trafik akışı birçok noktada durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin Müdahalesi

Belediye ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve buzlanmayı önlemek için yoğun bir çalışma başlattı. İş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürerken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten Uyarı

Şırnak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması yönünde uyarıda bulundu.

