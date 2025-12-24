Çorum Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 7/24 Ekiplerle Ulaşım Güvencesi

Karla Mücadele Eylem Planı devrede

Çorum Belediyesi, kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı Karla Mücadele Eylem Planı'nı devreye soktu. Belediye, kar yağışı süresince ve sonrasında şehir genelinde hayatın aksamaması, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi ve yaya güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Karla mücadele kapsamında araç, ekipman ve personel ile kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yürütülecek. Belediye ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapacak ve yollar ile kaldırımlarda etkili müdahaleler gerçekleştirecek.

Açıklamada, halkın yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve yaya yolları için öncelik sıralaması oluşturulduğu; özellikle Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Kadeş Meydanı, hastane çevreleri ile kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda karla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler anında değerlendirilecek. Belediye, olumsuz hava şartlarında vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve ihtiyaç halinde belediye birimleriyle iletişime geçmelerini istedi.

