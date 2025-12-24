DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,62 0,11%
ALTIN
6.159,9 0,34%
BITCOIN
3.731.539,49 0,96%

Çorum Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 7/24 Ekiplerle Ulaşım Güvencesi

Çorum Belediyesi, Karla Mücadele Eylem Planı'nı devreye alarak Gazi, İnönü, Osmancık Caddeleri ile Kadeş Meydanı ve hastane çevrelerinde 7/24 karla mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:43
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:43
Çorum Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 7/24 Ekiplerle Ulaşım Güvencesi

Çorum Belediyesi Karla Mücadeleye Hazır: 7/24 Ekiplerle Ulaşım Güvencesi

Karla Mücadele Eylem Planı devrede

Çorum Belediyesi, kış mevsiminin zorlu şartlarına karşı Karla Mücadele Eylem Planı'nı devreye soktu. Belediye, kar yağışı süresince ve sonrasında şehir genelinde hayatın aksamaması, ulaşımın güvenli şekilde sürdürülmesi ve yaya güvenliğinin sağlanmasını hedefliyor.

Karla mücadele kapsamında araç, ekipman ve personel ile kar küreme, tuzlama ve solüsyon uygulamaları yürütülecek. Belediye ekipleri, 7 gün 24 saat esasına göre sahada görev yapacak ve yollar ile kaldırımlarda etkili müdahaleler gerçekleştirecek.

Açıklamada, halkın yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, kaldırım ve yaya yolları için öncelik sıralaması oluşturulduğu; özellikle Gazi Caddesi, İnönü Caddesi, Osmancık Caddesi, Kadeş Meydanı, hastane çevreleri ile kamu kurumlarının bulunduğu alanlarda karla mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşlardan gelecek talep ve şikayetler anında değerlendirilecek. Belediye, olumsuz hava şartlarında vatandaşlardan dikkatli olmalarını ve ihtiyaç halinde belediye birimleriyle iletişime geçmelerini istedi.

ÇORUM BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN ZORLU ŞARTLARINA KARŞI "KARLA MÜCADELE EYLEM PLANI"NI DEVREYE...

ÇORUM BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN ZORLU ŞARTLARINA KARŞI "KARLA MÜCADELE EYLEM PLANI"NI DEVREYE SOKTU. ŞEHİR GENELİNDE ULAŞIMIN AKSAMAMASI VE YAYA GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN HAZIRLIKLARINI TAMAMLAYAN BELEDİYE EKİPLERİ, KIŞ BOYUNCA 7/24 ESASINA GÖRE GÖREV YAPACAK.

ÇORUM BELEDİYESİ, KIŞ MEVSİMİNİN ZORLU ŞARTLARINA KARŞI "KARLA MÜCADELE EYLEM PLANI"NI DEVREYE...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ALKÜ Başlattı: SWAMED ile Akdeniz'de Akıllı Su Yönetimi
2
Atatürk Üniversitesi'nde Beyaz Önlük Heyecanı: 316 Yeni Tıp Öğrencisi
3
Vali Işın: Kütahya Güvenlikte Türkiye'ye Örnek Şehir
4
Bursa Büyükşehir'den Emeklilere 2.500 TL Yeni Yıl Desteği
5
Bolu'da Özel Eğitim Okulunda Anneler Dikişle Aile Ekonomisine Destek
6
Gençler Sinop’u 'Sinopumuzu Tanıyalım' ile Keşfetti

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı