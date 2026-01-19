İstanbullular Uyarıya Uyarak Mesai Çıkışında Yoğunluğu Önledi

İstanbulluların kar uyarılarına uymasıyla mesai çıkışında E-5, metrobüs ve metro duraklarında yoğunluk yaşanmadı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:47
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 19:03
İstanbullular Uyarıya Uyarak Mesai Çıkışında Yoğunluğu Önledi

İstanbullular uyarılara uyarak mesai çıkışında yoğunluğu engelledi

Kar yağışı yaşamı zorlaştırdı, ancak toplu taşıma beklenen yoğunluğu görmedi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent, beyaz bir örtüyle kaplanırken sokak ve caddelerde zaman zaman zorluklar yaşandı.

Yetkililerin yaptığı uyarılar geniş kitlelerce dikkate alındı. Bu sayede mesai çıkışında beklenen yoğunluk gözlenmedi; metrobüs, metro hatları ile E-5 kara yolu ve Okmeydanı çevresinde akışın görece düzenli olduğu görüldü.

Vatandaşların uyarılara uyması, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları ve trafik sıkışıklığını büyük ölçüde önledi. Yetkililer, hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrılarını yineledi.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIN KAR UYARILARINI DİKKATE ALMASI İLE METROBÜS, METRO, E-5 KARA YOLUNDA...

İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIN KAR UYARILARINI DİKKATE ALMASI İLE METROBÜS, METRO, E-5 KARA YOLUNDA YOĞUNLUK YAŞANMADIĞI GÖRÜLDÜ.

İSTANBUL'DA VATANDAŞLARIN KAR UYARILARINI DİKKATE ALMASI İLE METROBÜS, METRO, E-5 KARA YOLUNDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş'ta Yoğun Kar: 176 Köy Yolu Kapandı, 229 Yol Yeniden Açıldı
2
Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta’dan Duygusal Veda: Yalova’ya Atandı
3
Elazığ'da 162 Köy Yolu Açıldı; 360'ında Çalışmalar Sürüyor
4
Eskişehir'de Klima Suyu Kaldırımı Buz Pistine Çevirdi
5
Sivas'ta Kepçe Operatörü Muhtar Hasan Yaralı, Kapanan Köy Yollarını Kendisi Açtı
6
Ayvacık’ta 63 Kaçak Yapı Yıkıldı
7
Tekirdağ'da Lodos Kıyılarda Kırmızı Yosun Birikimine Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları