İstanbullular Uyarıya Uyarak Mesai Çıkışında Yoğunluğu Önledi

İstanbullular uyarılara uyarak mesai çıkışında yoğunluğu engelledi

Kar yağışı yaşamı zorlaştırdı, ancak toplu taşıma beklenen yoğunluğu görmedi

İstanbul’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kent, beyaz bir örtüyle kaplanırken sokak ve caddelerde zaman zaman zorluklar yaşandı.

Yetkililerin yaptığı uyarılar geniş kitlelerce dikkate alındı. Bu sayede mesai çıkışında beklenen yoğunluk gözlenmedi; metrobüs, metro hatları ile E-5 kara yolu ve Okmeydanı çevresinde akışın görece düzenli olduğu görüldü.

Vatandaşların uyarılara uyması, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları ve trafik sıkışıklığını büyük ölçüde önledi. Yetkililer, hava koşullarına karşı dikkatli olunması çağrılarını yineledi.

