Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali: Gediz'de On Binler Zirvede

Kütahya Gediz'de ilk Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali on binlerce katılımcıyla gerçekleşti; müzik, kızak yarışları ve coğrafi işaretli Gediz tarhana çorbası öne çıktı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:49
Murat Dağı Zirvesinde Kış Şöleni

Kütahya’nın Gediz ilçesinde bu yıl ilk kez düzenlenen Murat Dağı Kızak ve Kayak Festivali, bölge tarihine geçecek bir katılımla gerçekleştirildi. Ege ve Marmara bölgelerinin su kaynağı olan Murat Dağı, bu kez on binlerce vatandaşın eğlence ve heyecan dolu anlarına tanıklık etti.

Festival Coşkusu ve Etkinlikler

Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen festival, beklenen ilginin çok üzerinde bir katılımcı sayısına ulaştı. Festival alanına akın eden vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, ünlü sunucu ve DJ Doğukan Alsay eşliğindeki müzik etkinlikleri, kartopu savaşları ve kızak yarışları katılımcılara unutulmaz bir gün yaşattı. Bölge için bir ilk niteliğindeki festivalde devlet erkanı da tam kadro hazır bulundu; protokol üyeleri vatandaşlarla selamlaşarak pistlerdeki coşkuya ortak oldu.

Yerel Lezzet ve Kültür

Festival, Gediz’in gastronomi değerleriyle de öne çıktı. Soğuk havada Murat Dağı’nın zirvesine çıkan misafirlere ilçenin dünyaca ünlü ve coğrafi işaretli lezzeti olan Gediz tarhana çorbası ikram edildi. Karlı zirvelerde içleri ısıtan bu geleneksel lezzet, yerel kültürün tanıtımı açısından ziyaretçilerden tam not aldı.

Başkanın Değerlendirmesi

Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel festivalin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: İlk kez düzenlediğimiz festivalimiz, bölgemizde bir ilk olma özelliği taşıyor. Marmara ve Ege denizlerimizi besleyen Murat Dağı’mızda termal turizmin yanında kayak ve kızak turizmini de canlandırmakta gayretliyiz. Murat Dağı sadece kışın değil, termal kaynakları ve doğasıyla dört mevsim hizmet verebilen nadir merkezlerden biridir. Hedefimiz, burayı Türkiye’nin en önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirmektir. Bu kış şöleninde bizleri yalnız bırakmayan sayın valimize, milletvekilimize ve on binlerce hemşehrimize teşekkür ediyorum.

Bölgesel Ekonomi ve Gelecek Beklentileri

Murat Dağı Termal Kayak Merkezi, termal suyun sıcaklığını ve kayağın heyecanını birleştirerek bölge ekonomisine ve tanıtımına katkı sağladığını bir kez daha gösterdi. Merkezin önümüzdeki yıllarda ulusal çapta daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapması ve Ege’nin kış turizmindeki lokomotifi olması bekleniyor.

Protokol Katılımı

Festivale Kütahya Valisi Musa Işın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Gediz Kaymakamı Emrah Uzun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, Gediz Belediye Başkanı Necdet Akel, çevre belde belediye başkanları, STK temsilcileri ve diğer protokol üyeleri katıldı.

