Yüksekova'da 3 Metrelik Buz Sarkıtları Oluştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaklaşık bir aydır etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklar, çatıları dev buz sarkıtlarıyla kapladı.

Etkiler ve ölçümler

İlçe genelinde aralıklarla devam eden kar yağışı yerini şiddetli soğuklara bıraktı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreyi aşarken, ilçe merkezinde ise 1 metreyi aştı. Ani sıcaklık düşüşüyle bina çatılarında oluşan buz sarkıtlarının boyu yer yer 3 metreye ulaştı.

Saha çalışmaları

Belediye ve Karayolları ekipleri, kapanan yolları açmak ve ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin hem ilçe merkezinde hem de köy yollarında mesaisi devam ediyor.

Vatandaşın yorumu

Azad Şatır, zor bir süreçten geçtiklerini belirterek şunları söyledi: "Yaklaşık bir aydır yoğun kar yağışı altındayız. Kar kalınlığı merkezde 1 metreyi aşmış durumda. Çatılarda çok büyük buz sarkıtları oluştu, dondurucu bir soğuk var. Ekiplerin ulaşımı sağlamak için gece gündüz çalışması gerekiyor."

