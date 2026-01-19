TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Sonrası Trafik Havadan Görüntülendi

TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Trafik Havadan Görüntülendi
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan trafik, havadan görüntülendi.
Kent Geneli ve Trafik Yoğunluğu
Gece etkili olan kar yağışı kent genelini olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.
Havadan çekilen görüntülerde, Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan yoğunluk ve araçların seyrine ilişkin anlar kayda geçti.
