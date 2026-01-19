TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde Kar Sonrası Trafik Havadan Görüntülendi

İstanbul'da kar yağışı sonrası akşam saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan trafik havadan görüntülendi; şehir genelinde yoğunluk %47'ye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 18:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 18:39
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından akşam saatlerinde TEM Otoyolu Mahmutbey Gişeleri'nde oluşan trafik, havadan görüntülendi.

Kent Geneli ve Trafik Yoğunluğu

Gece etkili olan kar yağışı kent genelini olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %47'ye ulaştı.

Havadan çekilen görüntülerde, Mahmutbey Gişeleri çevresinde oluşan yoğunluk ve araçların seyrine ilişkin anlar kayda geçti.

