Çorum Belediyesi'nden Yeni Güreş Eğitim Merkezi: Açılışa Günler Kaldı

Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen ve bölgenin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olan Güreş Eğitim Merkezi, genç sporculara kapılarını açmak üzere.

Yapım çalışmaları tamamlanan tesiste tefrişat aşamasına geçildi ve merkezin kısa süre içinde hizmete başlaması planlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehir Stadyumu yanında inşa edilen merkezde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesisin Özellikleri

Tesis, yaklaşık 3.750 metrekare inşaat alanı ve 1.240 metrekare oturum alanına sahip. İçerisinde 22 konaklama odası, etüt ve dinlenme alanları, ıslak hacimler, sığınak ve çamaşırhane ile idari birimler bulunuyor. İdari binanın yanında sporcuların antrenman yapabileceği modern bir spor salonu yer alıyor.

Bölgenin en kapsamlı güreş eğitim merkezlerinden biri olan tesisin 66 yatak kapasiteli olduğu; ayrıca eğitim sınıfları, etüt salonları ve sosyal alanların da bulunduğu belirtildi.

Proje ve Finansman

Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkezin Çorum Belediyesi tarafından planlanan ve yapım sürecinin tamamen belediye tarafından yürütülen özel bir proje olduğunu vurguladı. Aşgın, projenin finansmanının Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yüzde 100 karşılandığını ve Bakanlık katkısıyla Türkiye’ye örnek bir tesis kazandırıldığını ifade etti.

Aşgın ayrıca, "Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

ÇORUM BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPIMI TAMAMLANAN VE BÖLGENİN EN KAPSAMLI SPOR YATIRIMLARINDAN BİRİ OLAN GÜREŞ EĞİTİM MERKEZİ KAPILARINI AÇMAYA HAZIRLANIYOR. 66 YATAK KAPASİTELİ TESİSİ YERİNDE İNCELEYEN BELEDİYE BAŞKANI DR. HALİL İBRAHİM AŞGIN, "BAKANLIĞIMIZIN KATKILARIYLA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK BİR SPOR TESİSİNİ DAHA ÇORUM’A KAZANDIRIYORUZ" DEDİ.