Çorum Belediyesi'nden Yeni Güreş Eğitim Merkezi: Açılışa Günler Kaldı

Çorum Belediyesi'nin tamamladığı Güreş Eğitim Merkezi, 66 yatak kapasiteli ve modern donanımıyla genç sporculara açılmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 14:01
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 14:01
Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen ve bölgenin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olan Güreş Eğitim Merkezi, genç sporculara kapılarını açmak üzere.

Yapım çalışmaları tamamlanan tesiste tefrişat aşamasına geçildi ve merkezin kısa süre içinde hizmete başlaması planlanıyor. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Şehir Stadyumu yanında inşa edilen merkezde incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tesisin Özellikleri

Tesis, yaklaşık 3.750 metrekare inşaat alanı ve 1.240 metrekare oturum alanına sahip. İçerisinde 22 konaklama odası, etüt ve dinlenme alanları, ıslak hacimler, sığınak ve çamaşırhane ile idari birimler bulunuyor. İdari binanın yanında sporcuların antrenman yapabileceği modern bir spor salonu yer alıyor.

Bölgenin en kapsamlı güreş eğitim merkezlerinden biri olan tesisin 66 yatak kapasiteli olduğu; ayrıca eğitim sınıfları, etüt salonları ve sosyal alanların da bulunduğu belirtildi.

Proje ve Finansman

Dr. Halil İbrahim Aşgın, merkezin Çorum Belediyesi tarafından planlanan ve yapım sürecinin tamamen belediye tarafından yürütülen özel bir proje olduğunu vurguladı. Aşgın, projenin finansmanının Gençlik ve Spor Bakanlığımız tarafından yüzde 100 karşılandığını ve Bakanlık katkısıyla Türkiye’ye örnek bir tesis kazandırıldığını ifade etti.

Aşgın ayrıca, "Spor şehri Çorum için aşkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

