Çorum'da 79 Yaşındaki Necip Uysal, Bulduğu Türk Bayraklarını Temizleyip Duvarına Asıyor

Çorum'da 79 yaşındaki Necip Uysal, sokaktan bulduğu Türk bayraklarını temizleyip evinin duvarlarına asıyor; bayrağa saygısını atıklardan çıkan parçaları koruyarak gösteriyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 15:59
Geri dönüşümle geçimini sağlayan Uysal, bayrağa saygısını atıklardan çıkan bayrakları koruyarak gösteriyor

Çorum'da yaşayan 79 yaşındaki Necip Uysal, yıllardır çöplerden geri dönüştürülebilir plastik ve karton toplayarak geçimini sağlıyor. Gün boyunca atık malzemeler toplayan Uysal, atıkların arasında bulduğu Türk bayrağı veya yapay çiçekleri alarak evine getiriyor.

Uysal, evine getirdiği bayrakları ve çiçekleri özenle yıkayıp temizliyor. Daha sonra bayrakları deposunun ve evinin duvarlarına asarak muhafaza ediyor. Gri beton duvarlarını bayraklarla ve çiçeklerle süslediği evi, görenlerin dikkatini çekiyor.

"Bayrağımız yere düşmesin"

"Çöp bidonlarından pet ve karton toplarken karşıma çıkan bayrakları alıp buraya getiriyorum. Önce yıkıyor, temizliyor, ardından duvarlara asıyorum. Bunu temizlik anlayışım ve imanım gereği yapıyorum. Askerlerimiz, polis canımdır, vatan namustur ve bayrak da bizim kanımızdır. Biz bayrağımızın altında yaşıyoruz. Bayrağımız olmasa biz de var olamayız. Türkiye Cumhuriyeti, bayrağının gölgesinde yaşıyor. Bayrağımıza karşı büyük bir sevgi ve saygımız var. Herkesin bayrağımızın kıymetini bilmesini tavsiye ediyorum. Bayrağımız yere düşmesin, ezanlarımız dinmesin, vatanımız bölünmesin. Çünkü vatan, bizim namusumuzdur" dedi. Mustafa Uysal.

