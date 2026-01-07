Çorum'da Halk Otobüsleri 2025'te 4 Milyon Km, 13 milyon 297 bin 082 Yolcu Taşıdı

Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsleri 2025 yılında toplu ulaşım hizmetinde güçlü bir performans gösterdi. Toplam 4 milyon kilometre yol katedilirken, 13 milyon 297 bin 082 yolcu taşındı.

Yeni ödeme ve bakiye yükleme sistemleri

Belediye, toplu ulaşımda kullanımı kolaylaştırmak amacıyla KİOSK bakiye yükleme sistemi, mobil uygulama ile online bakiye yükleme, QR kod ile ödeme ve kredi kartı ile araçta ödeme gibi yenilikleri hayata geçirdi. Bu uygulamalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Filo yapısı ve yolcu tercihleri

Toplu taşıma hizmeti; 64 adet 12 metre, 9 adet 8.5 metre, 2 adet 18 metre körüklü otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere toplam 79 araç ile sunuldu. 2025 yılında; 1 milyon 206 bin 895 yolcu kredi kartıyla, 1 milyon 540 bin 226 yolcu online ödeme sistemiyle, 860 bin 629 yolcu ise KİOSK bakiye yükleme cihazları aracılığıyla hizmet aldı.

Sefer sayıları ve yolcu yoğunluğu

Toplu taşıma araçlarıyla günlük ortalama 828 sefer, aylık 22 bin 235 sefer ve yıllık 266 bin 820 sefer düzenlendi. Hafta içi ortalama 49 bin, hafta sonları ise ortalama 26 bin yolcu toplu taşıma hizmetlerini tercih etti.

Başkanın değerlendirmesi

Toplu ulaşımda yapılan iyileştirmelere dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Toplu ulaşımda son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Filomuza kattığımız yeni araçlarla hemşehrilerimizin daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağladık. 2026 yılı içerisinde de yeni araçları filomuza dahil ederek, eskiyen ve kullanım süresini dolduran araçlarımızı kademeli olarak hizmetten çıkaracağız" dedi.

