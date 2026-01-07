Çorum'da Halk Otobüsleri 2025'te 4 Milyon Km, 13 milyon 297 bin 082 Yolcu Taşıdı

Çorum Belediyesi'nin 2025 verilerine göre halk otobüsleri 79 araçla 13 milyon 297 bin 082 yolcu taşıdı ve toplam 4 milyon kilometre yol katetti.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 18:14
Çorum Belediyesi'ne ait halk otobüsleri 2025 yılında toplu ulaşım hizmetinde güçlü bir performans gösterdi. Toplam 4 milyon kilometre yol katedilirken, 13 milyon 297 bin 082 yolcu taşındı.

Yeni ödeme ve bakiye yükleme sistemleri

Belediye, toplu ulaşımda kullanımı kolaylaştırmak amacıyla KİOSK bakiye yükleme sistemi, mobil uygulama ile online bakiye yükleme, QR kod ile ödeme ve kredi kartı ile araçta ödeme gibi yenilikleri hayata geçirdi. Bu uygulamalar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Filo yapısı ve yolcu tercihleri

Toplu taşıma hizmeti; 64 adet 12 metre, 9 adet 8.5 metre, 2 adet 18 metre körüklü otobüs ve 4 adet minibüs olmak üzere toplam 79 araç ile sunuldu. 2025 yılında; 1 milyon 206 bin 895 yolcu kredi kartıyla, 1 milyon 540 bin 226 yolcu online ödeme sistemiyle, 860 bin 629 yolcu ise KİOSK bakiye yükleme cihazları aracılığıyla hizmet aldı.

Sefer sayıları ve yolcu yoğunluğu

Toplu taşıma araçlarıyla günlük ortalama 828 sefer, aylık 22 bin 235 sefer ve yıllık 266 bin 820 sefer düzenlendi. Hafta içi ortalama 49 bin, hafta sonları ise ortalama 26 bin yolcu toplu taşıma hizmetlerini tercih etti.

Başkanın değerlendirmesi

Toplu ulaşımda yapılan iyileştirmelere dikkat çeken Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Toplu ulaşımda son dönemde önemli düzenlemeleri hayata geçirdik. Filomuza kattığımız yeni araçlarla hemşehrilerimizin daha konforlu bir ulaşım hizmeti almasını sağladık. 2026 yılı içerisinde de yeni araçları filomuza dahil ederek, eskiyen ve kullanım süresini dolduran araçlarımızı kademeli olarak hizmetten çıkaracağız" dedi.

ÇORUM BELEDİYESİ’NE AİT HALK OTOBÜSLERİ 2025 YILI İÇERİSİNDE ORTALAMA 4 MİLYON KİLOMETRE YOL YAPARKEN GENE 1 YILDA 13 MİLYON 297 BİN 82 KİŞİYİ TAŞIYARAK GEÇEN YILA ORANLA TAŞIMA SAYISINI ARTIRARAK REKORA İMZA ATTI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

