Çorum'da 'Hulk Mama' Tesisi: Yıllık 5 Milyon Kutuluk Üretim Hedefi

Çorum Belediyesi'nin 'Hulk Mama' yaş mama tesisi inşaatı sürüyor. OKA'nın 16 milyon 425 bin TL desteğiyle yıllık 5 milyon kutu üretim kapasitesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 16:33
Mezbaha atıkları yaş mamaya dönüşecek; OKA desteği projeyi hızlandırdı

Çorum Belediyesi tarafından mezbaha atıklarını kedi ve köpek mamasına dönüştürecek olan yaş mama üretim tesisinde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Proje, Halk Et Kombinası bünyesinde hayata geçiriliyor ve ekonomik, çevresel ile istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan marka ve patent tescili alınan Hulk Mama için yürütülen çalışmalarda, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile imzalanan hibe protokolü süreci hızlandırdı. Toplam maliyeti 37 milyon 425 bin TL olan projeye, OKA tarafından 16 milyon 425 bin TL destek sağlandı.

Çalışmalar kapsamında, üretimde kullanılacak makine ve ekipmanların kurulumu için hazırlıklar sürüyor. Mezbaha atıkları çevreye zarar vermeden değerlendirilecek ve katma değeri yüksek yaş kedi-köpek mamasına dönüştürülecek. Tesis, endüstriyel simbiyoz örneği olarak çevresel kirliliğin azaltılmasına katkı sağlayacak.

Tesiste yıllık bin - 2 bin ton atığın işlenerek yaklaşık 2 bin ton yaş mama üretilmesi planlanıyor. Ayrıca tesisin yıllık 5 milyon adet kutu mama üretim kapasitesine sahip olması hedefleniyor; bu kapasitenin Türkiye genelindeki hayvan barınaklarının mama ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılaması bekleniyor.

Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte hem yeni istihdam alanları oluşturulması hem de ihracat yoluyla ülke ekonomisine katkı sağlanması amaçlanıyor. Mezbaha atıklarının değerlendirilmesiyle hem çevre hem de ekonomik sürdürülebilirlik hedefleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

