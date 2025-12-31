Çorum'da Kar Etkili: Kent Merkezi Beyaza Büründü

Çorum’un yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, gece yarısından itibaren kent merkezinde de etkisini göstermeye başladı. Lapa lapa yağan kar, kısa sürede şehri beyaza bürüdü.

Cadde ve Parklarda Kartpostallık Görüntüler

Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte başlayan kar, caddeleri, parkları ve araçların üzerini beyaz örtüyle kapladı. Aniden bastıran yağışla birlikte tarihi Saat Kulesi ve çevresinde kartpostallık görüntüler oluştu.

Belediye Ekipleri Ulaşımı Güvence Altına Alıyor

Çorum Belediyesi’ne bağlı kar küreme ve tuzlama ekipleri, yılın son günü gelen karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

KARIN ARAÇLARIN ÜZERİNİ VE YOLLARI KAPATMASINDAN GÖRÜNTÜ