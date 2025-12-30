Sinop’ta Şiddetli Buzlanma: Lala Mevkii'nde Araçlar Yolda Kaldı

Sinop'ta şiddetli buzlanma ulaşımı aksattı
Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan buzlanma, kent merkezine doğru ilerleyen araçların yolda kalmasına neden oldu.
Lala mevkii'nde trafik durdu
Sinop’un Gerze ilçesi istikametinden kent merkezine giden araçlar, Lala mevkii rampasında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Yolun kayganlaşması sebebiyle trafik ekipleri güvenlik gerekçesiyle araç geçişlerine izin vermedi.
Rampada duran araçlar uzun kuyruklar oluştururken sürücüler bir süre yolda beklemek zorunda kaldı. Ekipler, müdahalenin ardından yolu kontrollü şekilde tekrar trafiğe açtı.
Yetkililerden uyarı
Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.
