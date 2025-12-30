DOLAR
42,94 -0,02%
EURO
50,59 -0,07%
ALTIN
6.034,21 -1%
BITCOIN
3.781.286,98 -1,1%

Sinop’ta Şiddetli Buzlanma: Lala Mevkii'nde Araçlar Yolda Kaldı

Sinop'ta Lala mevkii rampasındaki yoğun buzlanma sonucu araçlar yolda kaldı; ekipler güvenlik gerekçesiyle yolu kapatıp daha sonra kontrollü açtı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:37
Sinop’ta Şiddetli Buzlanma: Lala Mevkii'nde Araçlar Yolda Kaldı

Sinop'ta şiddetli buzlanma ulaşımı aksattı

Sinop’ta sabah saatlerinde etkili olan buzlanma, kent merkezine doğru ilerleyen araçların yolda kalmasına neden oldu.

Lala mevkii'nde trafik durdu

Sinop’un Gerze ilçesi istikametinden kent merkezine giden araçlar, Lala mevkii rampasında oluşan yoğun buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Yolun kayganlaşması sebebiyle trafik ekipleri güvenlik gerekçesiyle araç geçişlerine izin vermedi.

Rampada duran araçlar uzun kuyruklar oluştururken sürücüler bir süre yolda beklemek zorunda kaldı. Ekipler, müdahalenin ardından yolu kontrollü şekilde tekrar trafiğe açtı.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SİNOP’TA YOLDA MEYDANA GELEN BUZLANMA NEDENİYLE BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

SİNOP’TA YOLDA MEYDANA GELEN BUZLANMA NEDENİYLE BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

SİNOP’TA YOLDA MEYDANA GELEN BUZLANMA NEDENİYLE BİRÇOK ARAÇ YOLDA KALDI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzon'da fırtına sonrası Ayasofya sahili temizleniyor
2
Mardin Beyaz Gelinliğini Giydi: Valilik Dronla Kartpostallık Kar Manzaralarını Paylaştı
3
Bolu'da Yollar Buz Tuttu: Eksi 16 Derece Vatandaşlara Zor Anlar Yaşattı
4
Fırat EDAŞ'tan Elazığ'a 13 Milyon TL'lik LED Aydınlatma Yatırımı
5
Bingöl'de Kapanan 75 Köy Yolunda Karla Mücadele Devam Ediyor
6
Adıyaman'da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Toplantısı
7
Sakarya Kocaali'de 'Ateş' isimli leylek mahallelinin yeni üyesi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları