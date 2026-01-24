Samsun Vezirköprü'de kayıp Nimet Serdar aranıyor — Aramalar 7’nci gün

Samsun Vezirköprü'de kayıp Nimet Serdar için aramalar 7’nci gününde

Geniş katılımlı ekiplerle kapsamlı arama çalışması sürüyor

17 Ocaktan bu yana kayıp olan, epilepsi hastası 60 yaşındaki Nimet Serdar için arama kurtarma çalışmaları Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devam ediyor. Serdar, Susuz Mahallesinde yaşıyor ve kaybolduğu günden beri herhangi bir iz bulunamadı.

Susuz Mahallesi'nde ikamet eden Nimet Serdar, ağabeyi Ahmet Serdar (63) ve eşiyle birlikte yaşıyordu. Mahalle merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan yerleşimden kaybolması, ailesinin endişesini artırdı.

Ahmet Serdar kayıp sürecini anlatarak, '17 Ocak'ta öğle saatlerinden sonra kayboldu. Muhtarımıza ve Vezirköprü’deki komutanlarımıza durumu bildirdik. Sağ olsunlar hemen geldiler. Dağ taş demeden her yeri aradık. Sualtı, su üstü, barajlar feribotlarla taranıyor ama henüz bir sonuca ulaşamadık. Bulunmasını istiyoruz' dedi.

Susuz Mahallesi Muhtarı Kadir Çalışır ise, '17 Ocak tarihinde saat 10.30–11.00 arasında evinden çıkıyor, gittiği yön bilinmiyor. O günden bu yana jandarma, komando, AFAD ve vatandaşlarımızla birlikte arama çalışmalarını sürdürüyoruz. Dron uçuşları, su altı ve su üstü aramaları, feribot taramaları ve köpekli ekiplerle yapılan çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadı' diye konuştu.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan ve hava kararana kadar süren arama kurtarma çalışmalarına AFAD DAK ekipleri, AFAD sualtı ve köpekli ekipleri, dronlu ekipler, UMKE, 112 Acil Sağlık, jandarma, komandolar ve çok sayıda vatandaş katılıyor. Ekipler arazide, su kaynaklarında ve çevre yerleşimlerde titizlikle tarama yapıyor.

Yetkililer, Nimet Serdar'ı gören veya kendisiyle ilgili bilgi sahibi olan vatandaşların güvenlik güçlerine bildirimde bulunmasını istiyor.

ARAMA FAALİYETLERİ BARAJ GÖLÜ VE CİVARINDA 7.GÜNÜNDE DE DEVAM EDİYOR