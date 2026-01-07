DAGC ve DGF Yönetimi Rektör Çakmak’ı Ziyaret Etti, Teşekkür Plaketi Verildi

DAGC ve DGF heyeti Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret ederek iş birliklerini görüştü, teşekkür plaketi sundu; gazeteciler gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 15:11
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 15:21
DAGC ve DGF Yönetimi Rektör Çakmak’ı Ziyaret Etti, Teşekkür Plaketi Verildi

DAGC ve DGF Heyeti Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı Ziyaret Etti

Ziyarette iş birliği ve gündem konuları ele alındı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) yönetimi, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ı ziyaret etti. Görüşmede kurumsal iş birlikleri ve bölgesel gündeme dair istişareler yapıldı.

Ziyarete DAGC Başkanı Ayhan Türkez, DGF Başkanı İrfan Tarakçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri Mesut Gülrek, Talip Akpunar, Nihat Kılıçoğulları ve Orhan Bozkurt ile foto muhabiri Muhammet Cem Bakırcı katıldı.

Heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’a, Erzurum’un eğitim hayatına yaptığı katkılar ve yürüttüğü çalışmalardan dolayı bir teşekkür plaketi sundu.

DAGC Yönetim Kurulu Üyesi, gazeteci-yazar Orhan Bozkurt ise "Suskun Kentin Çığlığı" adlı kitabını imzalayarak Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak’a hediye etti.

Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek basının kamuoyunu doğru bilgilendirmedeki önemine vurgu yaptı ve bu vesileyle tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü tebrik etti.

