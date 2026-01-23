Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in Alaplı Ziyareti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit Alaplı'da temaslarda bulundu

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki kurumlara yönelik ziyaretler gerçekleştirdi. Program kapsamında ilçe yöneticileri ve adli erkanla bir araya gelerek güncel yatırım ve hukuki konular değerlendirildi.

Kaymakamlık ziyaretinde yatırım gündemi

Yiğit, ilk olarak Alaplı Kaymakamlığını ziyaret etti ve Kaymakam Selçuk Köksal ile makamında görüştü. Görüşmede; Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, Alaplı Başsavcı Anıl Öztürk, Ereğli Başsavcı Mustafa Erbaş ve Ereğli Adalet Komisyon Başkanı Çelebi Tetik de hazır bulundu.

Makam odasındaki görüşmede ilçede devam eden yatırım projeleri ele alındı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmenin ardından Kaymakam Selçuk Köksal, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'i ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek ziyaret için teşekkür etti.

Adliye ve belediye ziyaretleri

Program çerçevesinde Alaplı Adliyesi de ziyaret edildi; Alaplı'nın güncel hukuki ve idari meselelerine ilişkin kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı. Adliye ziyaretinin ardından Yiğit, Alaplı Belediye Başkanlığını ziyaret ederek belediye yetkilileriyle görüştü.

Hediyeler ve kapanış

Kaymakam Selçuk Köksal, günün anısına Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'e Gümeli Porsuk Ağacı işlendiği özel yapım bir tablo hediye etti. Belediye Başkanı Nuri Tekin ise ilçe projeleri hakkında bilgiler aktardı ve Yiğit'e Alaplı'ya özgü el yapımı bir tabak hediye etti.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennilerinin ardından günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

