Darende Belediyesi Karla Mücadeleyi Sürdürüyor: Yollar Açılıyor

Darende Belediyesi Karla Mücadleyi Sürdürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Darende Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar ve müdahale

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yollarda mahsur kalan araçlara müdahale ederek sürücülerin yardımına koşuyor.

Koordinasyonla yollar açılıyor

İlçe merkezinde kapalı yol bulunmazken, kırsal mahallelerde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

