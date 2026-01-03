DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.870.852,59 -0,38%

Darende Belediyesi Karla Mücadeleyi Sürdürüyor: Yollar Açılıyor

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili kar yağışı sonrası Darende Belediyesi ekipleri kar küreme, tuzlama ve mahsur araçlara müdahale ederek yolları açıyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:02
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:23
Darende Belediyesi Karla Mücadeleyi Sürdürüyor: Yollar Açılıyor

Darende Belediyesi Karla Mücadleyi Sürdürüyor

Malatya'nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından Darende Belediyesi ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışmalar ve müdahale

Belirli aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası ilçe belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler, ilçe genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, yollarda mahsur kalan araçlara müdahale ederek sürücülerin yardımına koşuyor.

Koordinasyonla yollar açılıyor

İlçe merkezinde kapalı yol bulunmazken, kırsal mahallelerde kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları ekipleriyle koordineli şekilde çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DARENDE BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DARENDE BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DARENDE BELEDİYESİ'NİN KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıkamış Şehitleri İçin JAK'tan Meşaleli Kayak Gösterisi
2
Siirt'te Karla Mücadele 7/24: Ekipler Sahada
3
Burhaniye'de Soğukta Sığınan Baykuş Milli Parklar'a Teslim Edildi
4
Eyüp Kahveci Kütahya'da Antika Mezatta Sanatseverlerle Buluştu
5
Van'dan 'Gazze’yi Unutmayın' Çağrısı — Van Filistin’e Destek Platformu
6
Kars'ta Dondurucu Ayaz: Termometreler eksi 28’i Gösterdi
7
Karabük'te 80 Yaşındaki Zehra Bölüm'ün Ölümü: Valilikten Açıklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları