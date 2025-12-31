Karagöl Tabiat Parkı beyaza büründü: Gölün yüzeyi buz tuttu

Çubuk'taki kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu

Ankara’nın Çubuk ilçesinin yüksek kesimlerine yağan kar, ilçede bulunan Karagöl Tabiat Parkını beyaza bürüdü. Karagöl ve çevresindeki ormanlar, kar yağışının etkisiyle kartpostallık manzaralara sahne oldu.

Şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyen başkentliler ve il dışından gelen ziyaretçiler, aileleriyle birlikte gölü ziyaret etti. Manzaranın tadını çıkarmak isteyen ziyaretçiler, gölün donmasını fırsat bilerek fotoğraf çekip bu anları kayda aldı. Bazı vatandaşlar ise karın keyfini mangal yakıp piknik yaparak çıkardı.

"Karagöl’ün manzarası çok güzel"

Karagöl’e piknik yapmak için Uşak’tan geldiğini belirten Esma Ünal, "2010 yılından beri Uşak’a bu kadar kar yağmıyor. Karagöl’ün manzarası çok güzel, çok uzak ama değdi. Buraya çocuklarımla, torunlarımla piknik yapmaya geldik. Çocuklar biraz üşüdü, yorulduk ama değdi" dedi.

"Bu tabiatın güzelliğini çocuklarla beraber yaşayalım istedik"

Ailesiyle beraber Karagöl’e piknik yapmaya geldiklerini ifade eden Hüseyin Altunkaya, "Mevsimin ilk karı yağdı, bu güzelliği yaşamak için biz de tercihimizi Karagöl’den yana kullanmak istedik. Bu tabiatın güzelliğini çocuklarla beraber yaşayalım istedik. Piknik yapacağız, çok güzel bir ortam. Herkesi bekleriz, şehrin kalabalığından kopup gelmek isteyenler burayı tercih edebilir" diye konuştu.

"Burası yazın farklı güzel, kışın farklı güzel"

Karagöl’e çevre illerden de ziyaretçilerin geldiğini söyleyen Mustafa Şahin ise, "Karagöl’ümüze kar yağınca güzelleşiyor. Bambaşka bir doğaya dönüşüyor. Burası yazın farklı güzel, kışın farklı güzel. Ailecek çıktık geldik, vakit geçirelim diye piknik yaptık, çocukları eğlendirdik. Biraz üşüdük ama değdi. Burası hafta sonu çok kalabalık oluyor. Çubuk’ta oturduğumuz halde buraya gelip yer bulamıyoruz. Çankırı’dan, Kırıkkale’den buraya gelenler var. Çok güzel bir yerdir, herkesin gelmesini tavsiye ederim" şeklinde konuştu.

ANKARA'NIN ÇUBUK İLÇESİNDE BULUNAN KARAGÖL TABİAT PARKI MEVSİMİN İLK KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ, GÖLÜN YÜZEYİ BUZ TUTTU.