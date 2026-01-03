Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi
Yoğun kar sonrası yiyecek arayan kargaların ilçe merkezine yönelmesi kameraya yansıdı
Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Doğada besin bulmakta güçlük çeken kargalar, ilçe merkezine inerek yollar ve sokak aralarında yiyecek aradı.
Karlı zeminde yiyecek arayan kargalar, buldukları her türlü besini tüketmeye çalıştı. Bu anlar kameraya yansıdı.
Görüntüler, kış koşullarının yerel yaşam üzerindeki etkisini ve yaban hayvanlarının besin arayışını gözler önüne serdi.
AÇ KALAN KARGALAR SOKAKLARA İNDİ