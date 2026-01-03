DOLAR
Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi

Malatya'nın Darende ilçesinde yoğun kar sonrası besin bulamayan kargalar ilçe merkezine inerek sokaklarda yiyecek aradı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 18:14
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 18:23
Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi

Darende'de Karla Gelen Açlık: Kargalar Sokaklara İndi

Yoğun kar sonrası yiyecek arayan kargaların ilçe merkezine yönelmesi kameraya yansıdı

Malatya’nın Darende ilçesinde etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Doğada besin bulmakta güçlük çeken kargalar, ilçe merkezine inerek yollar ve sokak aralarında yiyecek aradı.

Karlı zeminde yiyecek arayan kargalar, buldukları her türlü besini tüketmeye çalıştı. Bu anlar kameraya yansıdı.

Görüntüler, kış koşullarının yerel yaşam üzerindeki etkisini ve yaban hayvanlarının besin arayışını gözler önüne serdi.

AÇ KALAN KARGALAR SOKAKLARA İNDİ

AÇ KALAN KARGALAR SOKAKLARA İNDİ

AÇ KALAN KARGALAR SOKAKLARA İNDİ

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

