Gaziantep'te 3 Gündür Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Gaziantep'te 3 gündür etkili olan yoğun sis ve yağış, görüşü yer yer 50 metreye kadar düşürdü; ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 12:50
Gaziantep’te 3 Gündür Yoğun Sis Etkisi

Gaziantep’te üç gündür devam eden yoğun sis ve yağış, kent genelinde görüş mesafesini yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

Önceki gün başlayan ve aralıklarla süren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Bu durum özellikle kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi; sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Ulaşım ve Hava Durumu

Yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

