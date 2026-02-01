Gaziantep'te 3 Gündür Yoğun Sis: Görüş 50 Metreye Düştü

Gaziantep’te 3 Gündür Yoğun Sis Etkisi

Gaziantep’te üç gündür devam eden yoğun sis ve yağış, kent genelinde görüş mesafesini yer yer yaklaşık 50 metreye kadar düşürdü.

Önceki gün başlayan ve aralıklarla süren yağış, zaman zaman yerini yoğun sise bırakıyor. Bu durum özellikle kara yolu ulaşımını olumsuz etkiledi; sürücüler sis nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

Ulaşım ve Hava Durumu

Yoğun sis ve yağışın kent genelinde bugün ve yarın da etkili olmasının beklendiği bildirildi.

