Demirci'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Avcı Kurtarıldı

Manisa Demirci'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan 3 avcı, Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince yaklaşık 2 saatte kurtarıldı; yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 21:26
Demirci'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Avcı Kurtarıldı

Demirci'de Kar Nedeniyle Mahsur Kalan 3 Avcı Kurtarıldı

Manisa'nın Demirci ilçesinde dağlık alanda avlanmaya çıkan 3 kişi, yoğun kar nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla avcılar kurtarıldı.

Olayın Detayları

Alaşehir Avcılar ve Atıcılar Kulübü'nün eski başkanı Murat Yılmaz ile beraberindeki İsmail Gelin ve Çağlar Gökkaya, karlı havada av yapmak için Demirci Dağı'na gitti. 1530 rakımlı Hışırca Kaya mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda kalan avcılar, Demirci Belediyesi'nden yardım talebinde bulundu.

Kurtarma Çalışması

İhbar üzerine harekete geçen 5 kişilik Demirci Belediyesi Arama Kurtarma Timi, yaklaşık 45 kilometre mesafeyi zorlu arazi ve olumsuz hava şartlarına rağmen katederek bölgeye ulaştı. Mahsur kalan avcıların aracı, halat yardımıyla çekilerek bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından avcılar ve araçları güvenli bölgeye alınırken, herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Açıklama ve Uyarı

Murat Yılmaz, "Karlı havada av için Demirci dağına geldik. Aracımız ile mahsur kaldık. Demirci Belediyesine ulaştık. Ekipler ulaştı bizi bulunduğumuz yerden kurtardılar. Demirci Belediye Başkanı ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Yetkililer, kış şartlarında dağlık ve yüksek rakımlı bölgelerde vatandaşların daha dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almadan yola çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.

