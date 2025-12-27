DOLAR
Sami Er, Kızı Berra Nur Er’in Nikahını Kıydı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, kızı Berra Nur Er ile Edip Geçit'in nikâhını Malatya Saray Havuzbaşı Tesisleri'nde kıydı; törene çok sayıda isim katıldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 22:21
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 22:21
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er kızları Berra Nur Er ile Edip Geçit evlendi. Genç çiftin nikahını Başkan Er kıydı. Edip Geçit, Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in akrabasıdır.

Tören ve katılımcılar

Tören, Malatya Saray Havuzbaşı Tesisleri'nde gerçekleşti. Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İnan Sıraç Ölmeztoprak, İhsan Koca ve Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, MHP Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda davetli katıldı.

Başkan Er'in duygusal sözleri

"Bugüne kadar çok sayıda nikâh kıydım ancak bu nikah benim için bambaşka. İlk kızımın nikahını kıymanın hem hüznünü hem de mutluluğunu bir arada yaşıyorum. Kızım Berra Nur ile Edip’in ömür boyu mutlu olacaklarına yürekten inanıyorum. Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum"

Kutlama ve takdim

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, iki aile arasındaki köklü dostluğa dikkat çekerek bu birlikteliğin kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti. Nikâh cüzdanı ise TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından takdim edildi.

