Malatya'da Kar Yağışı Sürüyor — Ulaşım Aksamaları, Yarım Metreyi Aşan Kar

Malatya'da Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü uyarısının ardından sabaha karşı başlayan yağış devam ediyor

Malatya kent genelinde etkili olan kar yağışı, aralıklarla sürüyor. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından sabaha karşı başlayan yağış, özellikle yüksek rakımlı kırsal alanlarda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili oldu.

Yetkililerden alınan bilgiye göre bazı bölgelerde kar kalınlığının yarım metreyi aştığı öğrenildi. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, kent genelinde ulaşımda zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Güvenlik ve ulaşım birimleri, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları ve sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve araçlarda kış lastiği, çekme halatı gibi gerekli donanımların bulundurulmasının önemine işaret etti.

