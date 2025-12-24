Konyaaltı Belediyesi'nden Akdeniz Üniversitesi'nde sıfır atık seferberliği

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, Akdeniz Üniversitesi içinde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda bilgilendirme yaptı. Bilgilendirmenin yanı sıra esnafa geri dönüşüm kutuları bırakıldı.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri; esnaf ve üniversite öğrencilerine yönelik eğitimlerde, kafe ve restoranlara bırakılan kutularla ambalaj atıklarının kaynağında doğru ayrıştırılması ve toplanmasına dikkat çekti. Yapılan çalışmayla farkındalık yaratıldığı vurgulandı.

Kotan: "Amacımız geleceğe temiz bir dünya bırakmak"

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, çevre duyarlılığının toplumda yaygınlaşmasının önemine işaret ederek, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüzün, Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencileriyle birlikte yaptığı bu çalışma çok anlamlı. Çalışmayla bir yandan öğrencilere bir yandan da esnafa farkındalık sağlamış olduk. Ekiplerimiz eğitim ve farkındalık çalışmalarını ara vermeden sürdürüyorlar. Biliyorsunuz ki geçtiğimiz günlerde Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planımızın (SECAP) ilk toplantısını gerçekleştirdik. Çevreyi ve geleceği düşünen çalışmalarımıza var gücümüzle devam ediyoruz. Amacımız geleceğe temiz bir dünya bırakmak" dedi.

Konyaaltı Belediyesi'nin bu tür bilgilendirme ve uygulama çalışmalarıyla üniversite çevresinde sürdürülebilir atık yönetimi bilincinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

