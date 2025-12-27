DOLAR
Iğdır’da Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Iğdır'da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşama doğru şehir merkezini beyaza bürüdü; yetkililer buzlanma ve ulaşım riskine karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:17
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:21
Iğdır’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru şehir merkezinde de etkili oldu.

Yağışın artmasıyla kent genelinde her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı, özellikle akşam saatlerinde etkisini artırırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yetkililer Uyarıyor

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

