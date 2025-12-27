Iğdır’da Kar Yağışı Şehir Merkezini Beyaza Bürüdü

Iğdır’da sabah saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, akşam saatlerine doğru şehir merkezinde de etkili oldu.

Yağışın artmasıyla kent genelinde her yer beyaz örtü ile kaplandı. Kar yağışı, özellikle akşam saatlerinde etkisini artırırken, cadde ve sokaklarda kartpostallık görüntüler oluştu.

Yetkililer Uyarıyor

Yetkililer, kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

