Siirt'te kardan kapanan köyde 8 yaşındaki çocuğun imdadına ekipler yetişti

Şirvan'ın Narlıkaya köyü Tüzlüce mezrasında yüksek ateş şikayeti olan 8 yaşındaki Beytullah, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla 112'ye teslim edilip hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 23:31
Şirvan Narlıkaya Tüzlüce mezrasında sağlık ekipleri müdahalesi

Siirt’in Şirvan ilçesine bağlı Narlıkaya köyü Tüzlüce mezrasında yaşayan 8 yaşındaki Beytullah Bumin, yüksek ateş şikayetiyle rahatsızlandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle mezra yolunun kapanması sonucu 112 Acil Sağlık ekipleri bölgeye ulaşamayınca, durum bildirildi ve Siirt İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri hızla sevk edildi.

Karla mücadele ekiplerinin yolu açmasının hemen ardından çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Beytullah Bumin, yüksek ateş nedeniyle hastanede tedavi altına alındı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

