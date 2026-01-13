Tunceli Paşacık'ta Karla Kapanan Yolda Zamanla Yarış: 71 Yaşındaki Hasta Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

Tunceli Paşacık'ta kar nedeniyle kapanan yolda göğüs ağrısı şikayeti olan 71 yaşındaki H.Ş., yol açılınca sağlık ekiplerine ulaştırılarak hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:59
Tunceli Paşacık'ta karla kapanan köy yolunda zamanla yarış

Yolun açılmasıyla hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık köyünde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, köyde görülen sağlık ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Göğüs ağrısı şikayeti bulunan 71 yaşındaki H.Ş. için yapılan yardım çağrısı üzerine Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zorlu kış şartları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede açıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kalp krizi riski taşıdığı değerlendirilen H.Ş., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu bildirdi.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

