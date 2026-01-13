Tunceli Paşacık'ta Karla Kapanan Yolda Zamanla Yarış: 71 Yaşındaki Hasta Sağlık Ekiplerine Ulaştırıldı

Tunceli Paşacık'ta karla kapanan köy yolunda zamanla yarış

Yolun açılmasıyla hasta sağlık ekiplerine ulaştırıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine bağlı Paşacık köyünde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilerken, köyde görülen sağlık ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Göğüs ağrısı şikayeti bulunan 71 yaşındaki H.Ş. için yapılan yardım çağrısı üzerine Çemişgezek Kaymakamlığı koordinesinde sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Zorlu kış şartları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kısa sürede açıldı. Yolun açılmasının ardından köye ulaşan sağlık ekipleri hastaya olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kalp krizi riski taşıdığı değerlendirilen H.Ş., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastanın sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenildi.

Yetkililer, olumsuz hava şartlarına rağmen vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm ekiplerin 24 saat esasına göre görev başında olduğunu bildirdi.

