Uşak'ta Kartpostallık Kar Manzaraları
Yüksek kesimler gece yağan karın ardından beyaza büründü
Uşak'ın yüksek kesimlerine gece saatlerinde yağan kar, bölgeyi adeta kartpostala çevirdi. Yüksek rakımlı alanlar, ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplanarak bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi.
Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan manzaralar, hem yöre halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dağlık alanlardaki sessiz ve etkileyici görüntüler, doğanın kışta aldığı görkemli halin fotoğraf karelerine yansımasını sağladı.
Oluşan kartpostallık sahneler drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü ve ortaya çıkan doğal kompozisyonun dikkat çektiği görüldü.
