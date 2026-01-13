Uşak'ta Kartpostallık Kar Manzaraları

Uşak'ın yüksek kesimlerine gece yağan kar sonrası kartpostallık manzaralar ortaya çıktı; görüntüler drone ile havadan kaydedildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 16:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 16:57
Yüksek kesimler gece yağan karın ardından beyaza büründü

Uşak'ın yüksek kesimlerine gece saatlerinde yağan kar, bölgeyi adeta kartpostala çevirdi. Yüksek rakımlı alanlar, ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplanarak bölgenin kış güzelliğini gözler önüne serdi.

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte ortaya çıkan manzaralar, hem yöre halkının hem de ziyaretçilerin ilgisini çekti. Dağlık alanlardaki sessiz ve etkileyici görüntüler, doğanın kışta aldığı görkemli halin fotoğraf karelerine yansımasını sağladı.

Oluşan kartpostallık sahneler drone ile havadan görüntülendi. Havadan kaydedilen görüntülerde yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü ve ortaya çıkan doğal kompozisyonun dikkat çektiği görüldü.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

