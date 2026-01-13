Zonguldak-Ereğli Kara Yolunda Yoğun Kar Ulaşımı Aksattı

Zonguldak-Ereğli kara yolunda ulaşım aksadı

Zonguldak’ta gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde ve ana arterlerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Zonguldak’ı Ereğli ilçesine bağlayan kara yolunda kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman aksamalar kaydedildi.

Yol açma çalışmaları ve trafik düzenlemeleri

Karayolları ekipleri, güzergah boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürürken iş makineleri mahsur kalan tır ve kamyonları kurtarmak için bölgedeydi. Rampalarda kalan ağır tonajlı ve uzun araçların geçişi üzerine trafik ekipleri, bu araçların geçişini belirli aralıklarla durdurdu.

Yetkililer, yol güvenliği gerekçesiyle zincirsiz ve kış lastiği bulunmayan araçların geçişine izin verilmediğini bildirdi. Trafik ekipleri ayrıca sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyarıyor.

Yaşanan kaza

Bölgede direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Vatandaşlar ve sürücüler, ekiplerin uyarılarına riayet ederek ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayarak güvenlik önlemlerine dikkat etmeye çağrılıyor.

