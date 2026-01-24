Denizli Gölcük Mahallesi'nde Cami Avlusu İcradan Satışa Çıkarıldı

Denizli Gölcük Mahallesi'nde cami avlusu icradan satışta

Denizli’de 25 yıl önce mahallelinin cami yapılması için bağışladığı arazinin bir kısmı, bağışçılardan birinin icra borcu gerekçe gösterilerek satışa çıkarıldı. Satış kararı, cami avlusunu ve mahallenin içme suyunun sağlandığı sondaj kuyusunu kapsadığı için mahallede tepki yarattı.

Yapım süreci ve bağışçılar

Çardak ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki eski cami, hasarlı olduğu için yıkıldı. Mahalle sakinleri, yeni cami yapımı için 2000 yılında dönemin muhtarı Osman Yüncü öncülüğünde bir araya geldi. 26 yıl önce 12 bağışçı arazilerini kendi rızalarıyla bağışlayarak köyün tek camisinin inşasına katkı sağladı. Bu destekle cami kısa sürede tamamlanıp ibadete açıldı.

Ancak zamanla bağış yapan kişilerden birinin şahsi icra borcu nedeniyle arsanın bir kısmı satışa çıkarıldı. Satışa konu bölüm, cami avlusunun önemli bir bölümünü kapsıyor ve mahallenin içme suyunun sağlandığı sondaj kuyusunu da içeriyor.

Mahallelinin kaygıları

Osman Yüncü mahallede caminin kurtarılmasını isteyenlerden biri olarak durumu şöyle anlattı:

"2000 yılına kadar burada hasarlı bir camimiz vardı. Köylünün girişimleriyle bu hasarlı camiyi yıkılarak yeni bir cami yaptırdık. Köylülerin katkısıyla 2001 yılında bu camiyi inşaatına başladık. Ancak bu yaptığımız caminin, arsası 12 kişiden hisseli bir araziydi. 12 hissedardan sözlü \"Olur\" aldık ve arsanın üzerine bu camiyi inşa ettik. Sonrasında bu 12 hissedardan 1 tanesinin icralık olmasından sebeple caminin bir kısmını içerisine girdiği ekseriya kısmının bahçe olarak kullanıldığı arsa satılığa çıkarıldı. Köyde zaten bir tane camimiz var. Bir de köy konağımız var. Köye hazinesine ait herhangi bir arazimiz veyahut da başka bir binamız yok. Bizler camimizin satılmasını istemiyoruz. Yetkili kurumların bizlere yardımcı olmasını icralıktan dolayı satışa çıkan camimizi kurtarılmasını istiyoruz. Ayrıca bir de burada o arsanın içerisinde sondaj içme suyu var. Vatandaşlar su ihtiyaçlarını buradaki sondajdan karşılıyor. Şebek suyundan içmiyorlar suları. Mahallenin içmek için kullanmış oldukları sondaj su da bu arsanın içerisinde olduğu için o da risk altında"

Mahalle sakinleri yetkili kurumlardan destek talep ederek cami ve sondaj kuyusunun satıştan muaf tutulmasını istiyor.

