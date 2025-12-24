Denizli Su Zirvesi: 'Bardağa Boş Tarafından Bak' ile Su Kıtlığına Ortak Çözüm

Denizli Su Zirvesi'nde suyun geleceği için ortak sorumluluk vurgusu

Denizli Sanayi Odası (DSO) ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) iş birliğinde düzenlenen Denizli Su Zirvesi, su kıtlığı ve sürdürülebilir su yönetimini çok paydaşlı bir yaklaşımla ele aldı. Zirve, kamu, sanayi, akademi ve gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Açılışta ortak sorumluluk çağrısı

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, açılış konuşmasında suyun yalnızca çevresel bir değer olmadığını; aynı zamanda üretim, ekonomi ve gelecek nesillerin güvencesi olan stratejik bir kaynak olduğunu vurguladı. Kasapoğlu, su kıtlığına karşı çözüm üretmenin 'ortak bir sorumluluk' olduğunu belirterek sürecin bilimsel veriler ve aktif katılımla yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Kasapoğlu, Laodikya Antik Kenti kazılarında ortaya çıkarılan Su Kanunu'nu hatırlatarak suyun korunması ve adil paylaşımının binlerce yıl öncesinden beri yönetim meselesi olduğuna dikkat çekti. Geçmişte suyu ciddiyetle yöneten bir kent olmanın, günümüzde de ortak akıl ve iş birliğiyle suyu korumayı gerektirdiğini söyledi.

Sanayide verimlilik ve temiz üretim önceliği

Kasapoğlu, DSO olarak sanayide su verimliliği, temiz üretim ve iklim odaklı çalışmaları önemsediklerini belirtti. AB Bilgi Merkezi aracılığıyla Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamındaki gelişmeleri izlediklerini, su ayak izi, karbon ayak izi, atık su yönetimi, enerji verimliliği ve temiz üretim konularında eğitim ve faaliyetlerin sürdüğünü aktardı.

Kasapoğlu ayrıca Sürdürülebilirlik Komisyonu ve Birimi ile GEKA desteğiyle kurulan Güney Ege Verimlilik ve Test Merkezi aracılığıyla üyelere rehberlik ettiklerini, Tekstilde Temiz Üretim Projesi'nin 40 boyahaneyi kapsayarak ölçülebilir sonuçlar ürettiğini ve yerel su yönetimine doğrudan katkı sağladığını söyledi. Projenin Dünya Odalar Kongresi'nde yeşil dönüşüm kategorisinde en başarılı üç proje arasında yer aldığına da işaret etti.

Terspektif Fikir Maratonu'ndan yenilikçi genç projeleri

DSO AB Bilgi Merkezi koordinasyonunda ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu desteğiyle düzenlenen Terspektif Fikir Maratonu, Pamukkale Üniversitesi akademisyenlerinin mentörlüğünde gerçekleştirildi. Deneyim Fabrikası kolaylaştırıcılığında üç gün süren programda, 50 öğrenciden oluşan 10 takım Denizli'nin su yönetimine ilişkin sorunları analiz ederek uygulanabilir çözüm önerileri geliştirdi. Geliştirilen projeler 22 Aralık'ta düzenlenen Denizli Su Zirvesi'nde paylaşıldı.

Öne çıkan projeler arasında, birincilik ödülünü kazanan 'Boş Bardak', 'Flow 5' ve 'Sudoku' yer aldı. 'Damla' projesi, yapay zekâ destekli platformuyla çiftçilere araziye uygun ürün ve su odaklı maliyet-kazanç analizleri sunarak kaynakların verimli kullanımını hedefliyor. 'Flow 5' ekibinin 'Bulut Tarla' projesi uydu verileri ve IoT sensörler kullanarak optimum ürün desenleri ve sulama önerileri sağlıyor. 'Sudoku' ekibinin 'DeSu' uygulaması ise hatırlatıcı ve ödül mekanizmalarıyla su tasarrufunu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Kasapoğlu, kazananların yalnızca ödül alan ekipler olmadığını; düşünen, sorgulayan ve sorumluluk alan tüm gençlerin gerçek kazananlar olduğunu vurguladı. DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ise öğrencileri projelerinin detaylarını görüşmek üzere kuruma davet etti.

Panelde riskler ve çözümler masaya yatırıldı

'Bardağa Boş Tarafından Bak' başlıklı panelin moderatörlüğünü PAÜ Uluslararası Finansman ve Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Uğur Akkoç üstlendi. Panelde konuşmacı olarak DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Denizli OSB Arıtma Tesisi Müdürü Çevre Yüksek Mühendisi İbrahim Ereşme ve PAÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Bilici yer aldı.

Panelde sürdürülebilir su yönetimi, iyi uygulama örnekleri ve ekosistem temelli yaklaşımlar tartışıldı; 'Neyi yapmıyoruz?', 'Nerede eksik kalıyoruz?' ve 'Hangi riskleri gözden kaçırıyoruz?' soruları çerçevesinde su yönetimine bütüncül bir bakış sunuldu.

Denizli Su Zirvesi, güncel iklim risklerine karşı uygulamaya dönük çözüm arayışlarını, gençlerin yenilikçi fikirlerini ve çok paydaşlı iş birliğinin önemini vurgulayarak tamamlandı.

