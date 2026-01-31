Denizli'ye Fırtına Uyarısı: 1 Şubat 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik duyuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, 1 Şubat 2026 Pazar günü güney yönlerden esecek rüzgarın 11.00'de başlayıp gece 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat aralığında, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saate kadar ulaşabileceği kaydedildi.

Yetkililer, olası ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

