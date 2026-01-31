Denizli'ye Fırtına Uyarısı: 1 Şubat 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 1 Şubat 2026 Pazar Denizli'de güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini; ulaşım, çatı ve ağaç zararlarına karşı uyardı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:31
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:31
Denizli'ye Fırtına Uyarısı: 1 Şubat 2026

Denizli'ye Fırtına Uyarısı: 1 Şubat 2026

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik duyuru

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Denizli için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yaptı. Açıklamada, 1 Şubat 2026 Pazar günü güney yönlerden esecek rüzgarın 11.00'de başlayıp gece 23.59'a kadar etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Raporda, rüzgar hızının 50-70 kilometre/saat aralığında, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 kilometre/saate kadar ulaşabileceği kaydedildi.

Yetkililer, olası ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi risklere karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

METEOROLOJİ, DENİZLİ’DE GÜNEY YÖNLERDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK...

METEOROLOJİ, DENİZLİ’DE GÜNEY YÖNLERDEN KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA BEKLENDİĞİNİ BELİRTEREK ULAŞIMDA AKSAMALAR, ÇATI UÇMASI VE AĞAÇ DEVRİLMESİ GİBİ OLUMSUZLUKLARA KARŞI VATANDAŞLARI UYARDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adapazarı'nda Heimlich Manevrası Engelli Çalışanı Hayata Döndürdü
2
Mersin Tarsus'ta 9 Motopomp Sel Riskini Önledi: 35 Bin Dönüm Kurtarıldı
3
Kozan'da Kuruyan Deliçay Yeniden Çağladı: Çiftçiler Rahat Nefes Aldı
4
Şirvan'da Kar Yağışı Başladı: İl Özel İdare Ekipleri Seferber
5
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı Artıyor: Ankara’da Eriyen Karlar ve Yağış Etkisi
6
EMŞAV'dan 265. Şehitleri Anma Programı
7
Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği: UNESCO Mirasında Yoğunluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları