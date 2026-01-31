Mersin Mezitli'de Sel: Tece Mahallesi'nde Yaya Köprüsü Yıkıldı — Dron Görüntüleri

Mersin Mezitli'de selin izleri dronla kaydedildi

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde dün etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel, dere yatağındaki yaya köprüsünün yıkılmasına yol açtı. Bölgedeki su basan siteler ve taşkın alanları dron ile görüntülendi.

Yağışların durmasının ardından ekipler, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına hızla başladı. Sel nedeniyle oluşan çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin uzaklaştırılması için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde bazı vatandaşların, akıntıyla birlikte sahile sürüklenen odunları topladığı, sel sırasında suya kapılan bazı araçların bulunduğu noktalarda ise temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydeden tanık

Tece Deresi'ndeki köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Barış Çeker'in sözleri şöyle:

"Dün kızımla sahile yürüyüş yapmaya geldik. Dereden şiddetli su aktığını gördük. O sırada derenin taşacağını anladım ve görevlileri aradım. Daha sonra büyük ağaç kütükleri köprüye dayandığı için köprüden demir sesleri gelmeye başladı. Ben de kamerayı açtım tam o sırada köprü yıkıldı. Yıkılması iyi oldu, çünkü yıkılmadan yarım saat önce yandaki 3 siteyi çok şiddetli su bastı. Köprü yıkılmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Köprü yıkılınca derenin ağzı açıldı ve su denize akmaya devam etti"

Bölgede ekiplerin çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor; yetkililer, hasar tespit ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli uyarı ve önlemlerin sürdürüleceğini belirtti.

