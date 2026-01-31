Mersin Mezitli'de Sel: Tece Mahallesi'nde Yaya Köprüsü Yıkıldı — Dron Görüntüleri

Mersin Mezitli Tece Mahallesi'nde etkili sel sonrası yaya köprüsü yıkıldı; su baskınları ve temizlik çalışmaları dronla görüntülendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:04
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:04
Mersin Mezitli'de Sel: Tece Mahallesi'nde Yaya Köprüsü Yıkıldı — Dron Görüntüleri

Mersin Mezitli'de selin izleri dronla kaydedildi

Mersin'in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi'nde dün etkili olan kuvvetli yağışların ardından meydana gelen sel, dere yatağındaki yaya köprüsünün yıkılmasına yol açtı. Bölgedeki su basan siteler ve taşkın alanları dron ile görüntülendi.

Yağışların durmasının ardından ekipler, su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına hızla başladı. Sel nedeniyle oluşan çamur, atık ve sürüklenen malzemelerin uzaklaştırılması için geniş çaplı çalışmalar sürüyor.

Olay yerinde bazı vatandaşların, akıntıyla birlikte sahile sürüklenen odunları topladığı, sel sırasında suya kapılan bazı araçların bulunduğu noktalarda ise temizlik ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydeden tanık

Tece Deresi'ndeki köprünün yıkılma anını cep telefonuyla kaydeden vatandaşlardan Barış Çeker'in sözleri şöyle:

"Dün kızımla sahile yürüyüş yapmaya geldik. Dereden şiddetli su aktığını gördük. O sırada derenin taşacağını anladım ve görevlileri aradım. Daha sonra büyük ağaç kütükleri köprüye dayandığı için köprüden demir sesleri gelmeye başladı. Ben de kamerayı açtım tam o sırada köprü yıkıldı. Yıkılması iyi oldu, çünkü yıkılmadan yarım saat önce yandaki 3 siteyi çok şiddetli su bastı. Köprü yıkılmasaydı daha büyük bir felaket olabilirdi. Köprü yıkılınca derenin ağzı açıldı ve su denize akmaya devam etti"

Bölgede ekiplerin çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor; yetkililer, hasar tespit ve temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli uyarı ve önlemlerin sürdürüleceğini belirtti.

MERSİN'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN KENT GENELİNDE SEL VE TAŞKINLAR YAŞANDI. MEZİTLİ...

MERSİN'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN KENT GENELİNDE SEL VE TAŞKINLAR YAŞANDI. MEZİTLİ İLÇESİ TECE MAHALLESİ'NDEKİ DEREDE BULUNAN YAYA KÖPRÜSÜ SELİN ETKİSİYLE YIKILIRKEN, SU BASAN ALANLAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ, EKİPLER TEMİZLİK VE SU TAHLİYE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

MERSİN'DE ETKİLİ OLAN YOĞUN YAĞIŞLARIN ARDINDAN KENT GENELİNDE SEL VE TAŞKINLAR YAŞANDI. MEZİTLİ...

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adapazarı'nda Heimlich Manevrası Engelli Çalışanı Hayata Döndürdü
2
Mersin Tarsus'ta 9 Motopomp Sel Riskini Önledi: 35 Bin Dönüm Kurtarıldı
3
Kozan'da Kuruyan Deliçay Yeniden Çağladı: Çiftçiler Rahat Nefes Aldı
4
Şirvan'da Kar Yağışı Başladı: İl Özel İdare Ekipleri Seferber
5
Kurtboğazı Barajı Doluluk Oranı Artıyor: Ankara’da Eriyen Karlar ve Yağış Etkisi
6
EMŞAV'dan 265. Şehitleri Anma Programı
7
Safranbolu'da Hafta Sonu Hareketliliği: UNESCO Mirasında Yoğunluk

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları