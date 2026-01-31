Depremzede Besici Kadir Aslan Devlet Desteğiyle Hayvancılığa Döndü

300 hayvan desteğiyle yeniden üretime başlayan Aslan, 3 yılda sürüsünü 800 başa çıkardı

Gaziantep'te 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde ahırları yıkılan ve yaklaşık 300 küçükbaşı telef olan besici Kadir Aslan, devletin sağladığı destek sayesinde hayvancılığa yeniden başladı.

Depremlerde Gaziantep genelinde 7 bin 545 küçükbaş ve 499 büyükbaş hayvanın telef olduğu bildirildi. Ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanları telef olan besicilere küçükbaş ve büyükbaş desteği ile branda ve çadır sağladı.

İslahiye ilçesinin kırsal Kozdere Mahallesinde yaşayan Aslan, enkaz altında kalan hayvanlarının ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hibe edilen 300 küçükbaş hayvan ile yeniden besiciliğe başladı. Aslan'ın aktardığına göre, bakanlığın gönderdiği destek sayesinde hayvan sayısı yeni doğumlarla 3 yılda 800e çıktı.

Eşi Sultan Aslan ve çocuklarıyla kendi imkanlarıyla kurduğu çiftlikte üretime devam eden Aslan, besicilikten elde ettiği gelirle geçimini sürdürüyor. Aile, deprem sonrası aldığı destekle zor günleri dayanışmayla atlattıklarını belirtiyor.

Kadir Aslan yaşadıklarını şöyle anlattı: O gece sabaha karşı bir gürültü sesine uyandık ve baktık ki deprem oluyor. Hayvanlarımızın hepsi ağılın altında kaldı ve telef oldu. Canlı kalan hayvanlarımız da bağırıyordu. Depremden iki gün sonra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tespit için geldiler. Telef olan hayvanlarımızı enkazın altından çıkardılar. Devletimiz sağ olsun bize telef olan hayvanlarımızın yerine hayvan verdi. Allah devletimizden razı olsun. İyi ki devletimiz var. Geçimimiz hayvancılıktan geliyor. Devlet sağ olsun bize hayvanlarımızı geri verdi. Eğer devlet bize bu desteği vermeseydi, belki bugünlere gelemezdik.

Aslan, hayvancılığı deden ve babadan gelen bir meslek olarak gördüklerini vurgulayarak, devlet desteğiyle 3 yıl içinde sürülerinin arttığını ve mesleği sevgiyle sürdürdüklerini ifade etti.

Deprem sırasında İslahiye'nin kırsal Ağabey Mahallesi'nde olduklarını söyleyen Aslan, hem maddi hem de manevi zarar gördüklerini ancak devletin desteğiyle hayata yeniden bağlandıklarını belirtti.

DEPREMZEDE BESİCİ DEVLET DESTEĞİYLE HAYATA TUTUNDU