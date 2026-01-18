DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 22 Odayı Kazandı

Alican Ebedinoğlu 488 oyla yeniden başkan seçildi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Listenin destek verdiği 22 oda ipi göğüsleyen taraf oldu.

DESOB Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi.

Başkan Ebedinoğlu’nun destek verdiği Kırmızı Liste adayları da bir bir seçimleri kazandı. Şu ana kadar yapılan 22 oda seçiminin tamamında Kırmızı Liste adayları damga vurdu.

