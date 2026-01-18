DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 22 Odayı Kazandı, Alican Ebedinoğlu 488 Oyla Yeniden Başkan

DESOB seçimlerinde Kırmızı Liste adayları 22 oda seçimini kazandı; Alican Ebedinoğlu 488 oyla yeniden başkan seçildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:08
DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 22 Odayı Kazandı, Alican Ebedinoğlu 488 Oyla Yeniden Başkan

DESOB Seçimleri: Kırmızı Liste 22 Odayı Kazandı

Alican Ebedinoğlu 488 oyla yeniden başkan seçildi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası (DESOB) seçimlerinde Kırmızı Listenin destek verdiği 22 oda ipi göğüsleyen taraf oldu.

DESOB Başkanı, TESK Genel Başkan Vekili Alican Ebedinoğlu karma oda seçimlerinde 488 oyla yeniden başkan seçildi.

Başkan Ebedinoğlu’nun destek verdiği Kırmızı Liste adayları da bir bir seçimleri kazandı. Şu ana kadar yapılan 22 oda seçiminin tamamında Kırmızı Liste adayları damga vurdu.

DESOB BAŞKANI, TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALİCAN EBEDİNOĞLU KARMA ODA SEÇİMLERİNDE 488 OYLA YENİDEN...

DESOB BAŞKANI, TESK GENEL BAŞKAN VEKİLİ ALİCAN EBEDİNOĞLU KARMA ODA SEÇİMLERİNDE 488 OYLA YENİDEN BAŞKAN SEÇİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Kulp’ta Kar Esareti: Köy Yolları Kapandı, Sıcaklık -12 Dereceye İniyor
2
Sinop'ta Yoğun Kar: 223 Köy Yolu Kapalı, 87 Köyde Elektrik Kesintisi
3
Eskişehir'de Altgeçitte Tehlike: Buz Sarkıtları Sürücüleri Tedirgin Ediyor
4
Yozgat Sorgun'da Kar Mesaisi: Köy Yollarında Kar Küreme ve Tuzlama
5
Eskişehir’de Yüksek Kesimlerde Hafif Kar ve Eksi 5 Derece
6
Eskişehir'de 'Askıda Simit' Suistimaline Esnaftan Tepki
7
Taksim'de Kar Yağışı: Nostaljik Tramvay Önünde Fotoğraf

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları