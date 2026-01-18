Düzce'de Karla Mücadele: Belediye Ekipleri Sahaya İndi

DÜZCE (İHA)

Düzce Belediyesi ekipleri şehir merkezinde etkili olan kar yağışıyla birlikte sahaya indi. Ana arterler ve ara sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor; sürücülerden dikkatli olmaları istendi.

Düzce Belediyesi’nden yapılan açıklamada; "Bölgemizde aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle, kar küreme ve tuzlama çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımızın güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla; Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Beyaz Masa birimimizle koordineli şekilde çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu ana kadar ana arterlerimiz açık, özellikle Bahçeşehir ve Konuralp bölgelerinde ara sokaklarda küreme çalışmalarımız devam etmektedir. Vatandaşlarımız, kış lastiği bulunmayan araçlar trafiğe çıkmamalı, gelişigüzel park etmekten kaçınmalıdır" denildi.

Belediye, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü ve önceliğin vatandaşların güvenli ulaşımı olduğunu vurguladı.

