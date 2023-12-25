Devlet Gelir Uzman Yardımcısı alımı başlıyor! GİB başvuruları o tarihte açacak: Memur olmak isteyenlere müjde!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, devlet gelir uzman yardımcısı kadrosunda görev alacak 50 yeni memurun alımının gerçekleştirileceği duyuruldu. İşte başvuru tarihleri ve detayları:

Başvuru Koşulları ve Detaylar

Başvuru yapacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

Başvuruda bulunacak adaylar, Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna sahip olmalı ve sınavın düzenlendiği yılın Ocak ayının ilk gününden itibaren 35 yaşını doldurmamış olmalıdır (1 Ocak 1989 tarihinden sonra doğanlar).

İlk grup başvuruları için; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden birini tamamlamış olmak gerekiyor.

İkinci grup başvuruları için; bilişim sistemleri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği gibi mühendislik lisans bölümlerinden birini bitirmiş olmak şarttır.

Adayların ayrıca, ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavları'ndan belirlenen puan türlerinden (1. Grup için KPSSP48, 2. Grup için KPSSP3) 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri

Ön başvurular 7-13 Mart 2024 tarihleri arasında online olarak alınacaktır.

Nihai başvurular ise 22-28 Mart 2024 tarihleri arasında tamamlanacaktır.

ÖSYM'ye başvuruda bulunamayan adaylar için geç başvuru günü ise 3 Nisan 2024 tarihinde olacaktır.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular, belirlenen tarihler içerisinde ÖSYM aracılığıyla online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, başvuru süreçleriyle ilgili detayları takip ederek gerekli şartları yerine getirmelidir.

Gelir İdaresi Başkanlığı, uzman yardımcısı adayları arasında nitelikli profesyoneller arıyor. Başvuru yapacak adaylar için tarihleri ve koşulları dikkatle takip etmeleri önemlidir.