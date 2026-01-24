Devrek'te Bastoncular Çarşısı Eski Terminal Alanına Taşındı

Belediye kararı sonrası geçici yerleşim belirlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Bastoncular Çarşısı, belediye tarafından hayata geçirilecek yeni bir proje nedeniyle yıkıldı.

Çarşının yeni adresi olarak belirlenen Eski Terminal alanında, geçici düzenleme kapsamında her biri 9 metrekare olan 11 yeni dükkan hak sahiplerine teslim edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yeni proje hayata geçene kadar bastoncular bu alanda faaliyet gösterecek. Taşınma sürecinin hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceği şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Devrek’in simge yapılarından biri olan Bastoncular Çarşısı için yapılan bu düzenleme, ilçenin turizm hizmetlerini aksatmadan sürdürmeyi hedefliyor.

BASTONCULAR ÇARŞISI YIKILDI