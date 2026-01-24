Devrek'te Bastoncular Çarşısı Eski Terminal Alanına Taşındı

Devrek'teki Bastoncular Çarşısı yıkılarak Eski Terminal alanına taşındı; 11 dükkan (her biri 9 m²) hak sahiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 10:44
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 10:44
Devrek'te Bastoncular Çarşısı Eski Terminal Alanına Taşındı

Devrek'te Bastoncular Çarşısı Eski Terminal Alanına Taşındı

Belediye kararı sonrası geçici yerleşim belirlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde uzun yıllardır yerli ve yabancı turistlere hizmet veren Bastoncular Çarşısı, belediye tarafından hayata geçirilecek yeni bir proje nedeniyle yıkıldı.

Çarşının yeni adresi olarak belirlenen Eski Terminal alanında, geçici düzenleme kapsamında her biri 9 metrekare olan 11 yeni dükkan hak sahiplerine teslim edildi.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, yeni proje hayata geçene kadar bastoncular bu alanda faaliyet gösterecek. Taşınma sürecinin hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceği şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Devrek’in simge yapılarından biri olan Bastoncular Çarşısı için yapılan bu düzenleme, ilçenin turizm hizmetlerini aksatmadan sürdürmeyi hedefliyor.

BASTONCULAR ÇARŞISI YIKILDI

BASTONCULAR ÇARŞISI YIKILDI

DEVREK'TE YENİ BASTONCULAR ÇARŞISI ESKİ TERMİNAL ALANI OLARAK BELİRLENDİ

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yüksekova-Ankara Uçuşları İptal: Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda Yoğun Sis
2
Eskişehir'de huzurevi konseri sürüyor: 'Huzur Evine Gidelim, Gönüllere Girelim' 2. etkinlik
3
Başkale'de Yaban Domuzları Sürü Halinde Yerleşimlere İndi
4
Gaziantep'te Vali Çeber: "Trafiğe kapalı yolumuz yok" — TAG Otoyolu yeniden açıldı
5
Batman Gercüş'te 35 Köy Yolu Ulaşıma Açıldı, Mahsur Ziyaretçiler Kurtarıldı
6
TEI’den anlamlı kutlama: 41’inci yılda Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yeni annelerle
7
Eskişehir'in Bağımlılıkla Mücadelesi Avrupa'da: Zagreb Buluşması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları