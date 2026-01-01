Devrek'te Yılın İlk Sabah Namazı Merkez İbrahim Ağa Camii'nde

Müftülük organizasyonuyla buluşma ve dayanışma

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen yılın ilk sabah namazı buluşmasında vatandaşlar Merkez Camide bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma örneği sergilediler.

Organize edilen sabah namazı programı Merkez İbrahim Ağa Caminde gerçekleştirildi. İlçede yaşayan çok sayıda vatandaş camiye akın ederek yeni yılın ilk sabah namazını birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadı.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun mesajı

Cemaate hitap eden Devrek Müftüsü Murat Mutlu, şunları söyledi:

"Kıymetli cemaatimiz öncelikle kurumumuz tarafından organize edilen yılın ilk sabah nazmında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Yeni yılık ilk sabah namazında ve diğer namazlarımızda bir araya geldiğimiz gibi inşallah cennette de Allahüteala bizleri araya bir araya getirmeyi nasip eder. Hepinize tekrar teşrifleriniz için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Allah hepinizden razı olsun"

Din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihatlar ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından yapılan dualar, buluşmaya katılanların gönüllerinde derin iz bıraktı.

Programın ardından namaza iştirak eden cemaate çorba ikramı yapıldı ve katılım gösterenler birbirleriyle sohbet ederek yeni yıl dileklerini paylaştı.

