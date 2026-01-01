DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.768.391,44 -0,08%

Devrek'te Yılın İlk Sabah Namazı Merkez İbrahim Ağa Camii'nde

Devrek'te müftülük organizasyonuyla yılın ilk sabah namazında vatandaşlar Merkez Camide buluştu; İlçe Müftüsü Murat Mutlu dua etti, cemaate çorba ikram edildi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 11:08
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:08
Devrek'te Yılın İlk Sabah Namazı Merkez İbrahim Ağa Camii'nde

Devrek'te Yılın İlk Sabah Namazı Merkez İbrahim Ağa Camii'nde

Müftülük organizasyonuyla buluşma ve dayanışma

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde müftülük tarafından düzenlenen yılın ilk sabah namazı buluşmasında vatandaşlar Merkez Camide bir araya gelerek kaynaşma ve dayanışma örneği sergilediler.

Organize edilen sabah namazı programı Merkez İbrahim Ağa Caminde gerçekleştirildi. İlçede yaşayan çok sayıda vatandaş camiye akın ederek yeni yılın ilk sabah namazını birlikte eda etmenin mutluluğunu yaşadı.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu'nun mesajı

Cemaate hitap eden Devrek Müftüsü Murat Mutlu, şunları söyledi:

"Kıymetli cemaatimiz öncelikle kurumumuz tarafından organize edilen yılın ilk sabah nazmında bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinizden Allah razı olsun. Yeni yılık ilk sabah namazında ve diğer namazlarımızda bir araya geldiğimiz gibi inşallah cennette de Allahüteala bizleri araya bir araya getirmeyi nasip eder. Hepinize tekrar teşrifleriniz için tekrar tekrar teşekkürlerimi sunuyorum Allah hepinizden razı olsun"

Din görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti, tesbihatlar ve İlçe Müftüsü Murat Mutlu tarafından yapılan dualar, buluşmaya katılanların gönüllerinde derin iz bıraktı.

Programın ardından namaza iştirak eden cemaate çorba ikramı yapıldı ve katılım gösterenler birbirleriyle sohbet ederek yeni yıl dileklerini paylaştı.

PROGRAMIN ARDINDAN CEMATE ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU

PROGRAMIN ARDINDAN CEMATE ÇORBA İKRAMINDA BULUNULDU

MÜFTÜ MURAT MUTLU KATILIMCILARA TEŞEKKÜR ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Yeni Yılın İlk Günü Kar: Yüksek Kesimler Beyaza Büründü
2
Gaziantep'te Kar Yağışı Yılbaşı Tatiliyle Sokakları Boşalttı
3
Bahçesaray’da 71 Yerleşim Yerinin Yolu Kardan Kapandı
4
Siirt'te Karla Mücadele: Cenaze Otobüsü ve Hastalar Kurtarıldı
5
Muğla Emniyeti 2026'de Şehit Ailelerini Yalnız Bırakmadı
6
Muş'ta Yoğun Kar: 345 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
7
Bolu Dağı'nda eksi 10 derecede buz gibi havuza giren Eren Biri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları