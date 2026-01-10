Didim Belediyesi Akbük’te Temizlik ve Fırtına Onarımlarını Sürdürüyor

Didim Belediyesi Akbük’te Temizlik ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

Çevre düzenlemesi, yol çalışmaları ve fırtına onarımları devam ediyor

Didim Belediyesi, ilçe genelinde çevre düzenlemesi, temizlik, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Halkın daha temiz, güvenli ve konforlu alanlarda yaşamını sürdürmesi amacıyla Akbük'te kapsamlı çalışmalar yapıldı.

Belediye ekipleri tarafından Akbük Mahallesi Soğuk Su Mevkii, Akbük Limanı, Zübeyde Hanım Parkı, Mavi Mandalya Balık Restaurant çevresi ile Akbük Kent Lokantası yürüyüş yollarında detaylı temizlik ve yıkama çalışmaları gerçekleştirildi. Akbük Limanı içerisindeki yürüyüş yollarında bozulmaların bulunduğu alanlarda beton döküm yapılarak zeminler güçlendirildi.

Fevzipaşa Mahallesi 4055 Sokakta zemin düzeltme çalışmaları tamamlanırken; 5605, 5004 ve 5007 sokaklarta greyder ile yol düzenleme çalışmaları yapıldı. Ayrıca Barış Cafe girişine erişim rampası yapılarak erişilebilirlik sağlandı ve bordür döşeme ile çevre düzenlemesi güçlendirildi.

İlçede etkisini kuvvetli şekilde gösteren fırtına nedeniyle zarar gören Soğuk Su Plajındaki seyyar tuvalet ile Barış Cafe Plajında bulunan cankurtaran kulesinin bakım ve onarım işlemleri yürütülüyor.

Yürütülen çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay; "İlçe genelinde sürdürdüğümüz çalışmalar planlı ve programlı şekilde devam ediyor. Halkımızın daha düzenli, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir kentte yaşamını sürdürebilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz".

AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE SAHA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN BELEDİYE EKİPLERİ, AYRICA FIRTINADAN ZARAR GÖREN YERLERDE DE ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.